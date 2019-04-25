Евгений ШИБАРШИН: Без вариантов

23 апреля на внеочередном съезде партии «Нур Отан» кандидатом в президенты Республики Казахстан выдвинут Касым-Жомарт Токаев. Его кандидатуру предложил председатель партии Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Другие варианты, если и обсуждались, то, возможно, в очень узком кругу и еще до отставки первого президента.

Елбасы сообщил, что получил много писем от казахстанцев, которые призывают его в очередной раз выставить свою кандидатуру.

- Люди беспокоятся, естественно, о своем будущем, хотят стабильности, сохранения равенства всех этносов и религий, которое утвердилось за все эти годы, - сказал Назарбаев. - Я понимаю эти тревоги и хочу еще раз сказать, что я принял обдуманное решение. Заявляю, что я уверен: Касым-Жомарт Кемелевич Токаев - тот человек, который будет полностью следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев.

Соперников для Токаева планируют выдвинуть еще три партии: «Ак жол», «Ауыл» и КНПК. Из общественных объединений своего кандидата пока предложило только ОО «Республиканское движение «Улы Дала Кырандары». Возможно, будут и другие инициативы. Вопрос только в том, подхлестнут ли эти альтернативы интерес избирателей?

На фоне недавних президентских выборов на Украине аналогичные события в Казахстане наверняка будут выглядеть гораздо бледнее. Что в очередной раз вызовет справедливую критику сложившейся в Казахстане политической системы. Хотя, сравнивая ход событий в этих республиках за все годы их независимости, начинаешь сомневаться: так ли уж выигрышна демократия украинского разлива в сравнении с казахстанским авторитаризмом?

Окончательный ответ на этот вопрос, очевидно, даст только будущее. Пока же украинский «эксперимент» дал нам любопытный результат. В то время как мы в Казахстане по примеру цивилизованных стран завели себе несколько партий, которые регулярно обозначают себя на выборах, на Украине президентом избирают человека, который в политике никогда не участвовал. Он лишь снял талантливый фильм, в котором, исполняя главную роль, продемонстрировал всю гнилость теперешней украинской власти.

Что это? Новое явление или отклонение от нормы? Где было видано, чтобы герой киносериала мог выиграть реальные президентские выборы? Народ там сошел с ума? Как и в 2014 году, когда восторженно приветствовали откровенный государственный переворот?

Конечно, сидя возле телевизора в своей квартире, можно обвинять любой народ. Только кто ж приведет его в чувство, кроме него самого?

Феномен избрания артиста Зеленского президентом Украины показал, что сейчас есть технологии, которые при определенной ситуации в обществе к власти могут привести человека из «ниоткуда». Равно как и забрать у него власть, если он исчерпает полученный от народа кредит доверия.

Касым-Жомарт Токаев кредит доверия получает в наследство от Назарбаева. Если в случае избрания он этот кредит не подтвердит, то может так получиться, что даже при сложившейся в Казахстане политической системе удержать власть ему не поможет даже многочисленный «Нур Отан» вместе со всеми акимами.