Призерами чемпионата мира по спортивным танцам на колясках стали костанайцы

Открытый чемпионат мира по спортивным танцам на колясках проходил 19-21 апреля в городе Куйк в Нидерландах. В нем приняли участие четыре спортсмена из Костаная. О том, как проходил турнир, "НГ" рассказала участница чемпионата Аруна ЖАКСАГУЛОВА.

Аруна Жаксагулова и Александр Чащин взяли золото в в дуо-программе стандарт

- Расскажите, пожалуйста, о результатах прошедшего чемпионата?

- Под руководством хореографа Андрея Нужного Костанай представляли четверо спортсменов (трое из них на колясках и один партнер на ногах - Владислав Сахно). Все участники заняли призовые места. Мы с Александром Чащиным заняли 1 место в дуо-программе стандарт и 3 место в дуо-программе латино. Кроме этого, Александр занял 3 место в шоу-программе и 3 место в номинации «сингл-мен». Малика Муктарова вместе с Владиславом Сахно заняли 2 место в латиноамериканской программе.

Александр и Аруна со своим тренером Андреем Нужным

Малика Муктарова, Александр Чащин и Аруна Жаксагулова

- Какие впечатления остались у вас после поездки?

- Впечатлений очень много. Паратанцы, как и любой другой спорт, не стоит на месте, уровень конкурсантов постоянно растет. В этот раз я увидела, что человеческие возможности безграничны. Были номера, где участники в танце падали плашмя вместе с коляской, а потом вставали и продолжали выступление. Следует отметить уровень казахстанских спортсменов - в течение трех дней чемпионата гимн нашей страны звучал целых два дня. Это дает повод гордиться нашими спортсменами. Вообще такие поездки помогают оценить собственный уровень, к тому же это отличный мастер-класс для наших спортсменов.

В дуо-программе латино Аруна и Александр заняли 3 место

- Как вы считаете, этот вид спорта развивается в Казахстане?

- Я являюсь основателем и инициатором этого спорта в Казахстане. Когда мы начинали, это был 2009 год, у нас не было ни танцевальных колясок, ни костюмов, так как они были очень дорогостоящими. Сейчас картина совершенно изменилась. Мне очень хотелось бы, чтобы как можно больше молодежи привлекалось к паратанцам! Ведь благодаря этому улучшается физическое самочувствие, появляется возможность раскрыть свой танцевальный потенциал на турнирах различного уровня, познакомиться с новыми людьми, показать себя, увидеть новые страны, расширить свои горизонты. У нас 27 000 инвалидов по области, молодежь не должна сидеть в четырех стенах! Этот спорт уже встал на ноги, мы проторили дорожку. Остается только желание и стремление самого человека. Мы ежегодно проводим областные турниры и кубки, куда приглашаем новичков. Ведем пропаганду этого спорта. Также с прошлого года учреждены степендии, их получают спортсмены, которые показывают высокие результаты на различных соревнованиях. Это тоже отличная мотивация. Сейчас у нас занимается десять человек, занятия проходят в доме творчества. Мы ждем всех желающих!

Досье "НГ"

Аруна Жаксагулова - заместитель председателя ОО «Умит–Надежда» и КОФ РОО «Казахстанская конфедерация инвалидов». Инициатор появления в Казахстане нового паралимпийского вида спорта - танцы на колясках. Победительница первого республиканского Фестиваля по спортивным бальным танцам на колясках «Танцующие коляски». Кандидат в мастера спорта по танцам на колясках.

Аруна, Александр и Малика (на первом плане)

Фото из личного архива