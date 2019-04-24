Акция "Бессмертный полк" вновь пройдет в Костанае

Принять участие может любой желающий. Акция традиционно пройдет 9 мая.

Фото из архива "НГ"

Стать участником акции может каждый, кто желает выразить дань уважения и памяти героическому подвигу солдат Великой Отечественной войны. Для этого необходимо предварительно изготовить штендер с портретом ветерана (деда, родственника) формата А3.

"Цель акции - сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, преклонение перед личным подвигом каждого солдата, погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время", - говорится в сообщении пресс-службы акима Костаная.

Колонна "Бессмертного полка" будет формироваться 9 мая, с 9.00 до 10.00, на площади перед областным акиматом. Собравшиеся примут участие в митинге, а затем проследуют в парк Победы, где возложат цветы к Мемориалу славы у Вечного огня.