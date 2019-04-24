Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Более 800 граммов героина изъяли полицейские за 5 дней в Костанайской области

Артём МАРУСИЧ

24 апреля 2019, 15:45 |  Криминал

С 10-го по 15 апреля сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области изъяли наркотические вещества в особо крупном размере - героин весом более 800 граммов.


10 апреля в Костанае, на улице Орджоникидзе, задержали 27-летнюю жительницу поселка Затобольск. Женщина арендовала квартиру для хранения и сбыта наркотических средств. У нее изъяли 322 грамма героина.

- В ходе обыска по месту жительства в зальной комнате, в нише дивана, был изъят еще один сверток с героином весом 451 грамм, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - Таким образом сотрудники полиции изъяли в общей сложности 773 граммов героина. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде ареста.


Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере - «НГ») наказываются лишением свободы на срок от 10-ти до 15 лет с конфискацией имущества.


Еще одно уголовное дело зарегистрировано в управлении полиции Рудного 15 апреля. На улице Ленина задержали мужчину 1962 года рождения, у которого обнаружили полиэтиленовый пакет с героином весом более 49 граммов. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводится по ст. 297 ч. 3 УК РК.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.04.19 18:30 Данию Еспаеву выдвинули кандидатом в президенты от "Ак Жол"
24.04.19 17:07 Неустойчивая погода с осадками и сильным ветром ожидается до конца недели в Костанайской области
24.04.19 16:14 Акция "Бессмертный полк" вновь пройдет в Костанае
24.04.19 15:19 Ярмарку под открытым небом в Костанае перенесли с воскресенья на субботу
24.04.19 15:04 Жительница Костаная получила чужой штраф с "Сергека" в Нур-Султане
24.04.19 13:41 Выдвинут еще один кандидат на участие в выборах президента РК
24.04.19 13:14 Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Костанае
24.04.19 12:30 Много хлеба и зрелищ - в Костанае прошла «Библионочь-2019»
24.04.19 11:07 Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов
24.04.19 09:38 На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Более 800 граммов героина изъяли полицейские за 5 дней в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16099
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.04.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подбросили - наверное?... :-o
Профайл

§ директор пляжа
Re: Более 800 граммов героина изъяли полицейские за 5 дней в...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.04.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подбросили - наверное?... :-o

видимо перестала отмечаться вот и яму прикрыли.. :lol:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 1
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх