Более 800 граммов героина изъяли полицейские за 5 дней в Костанайской области
Артём МАРУСИЧ
С 10-го по 15 апреля сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области изъяли наркотические вещества в особо крупном размере - героин весом более 800 граммов.
10 апреля в Костанае, на улице Орджоникидзе, задержали 27-летнюю жительницу поселка Затобольск. Женщина арендовала квартиру для хранения и сбыта наркотических средств. У нее изъяли 322 грамма героина.
- В ходе обыска по месту жительства в зальной комнате, в нише дивана, был изъят еще один сверток с героином весом 451 грамм, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - Таким образом сотрудники полиции изъяли в общей сложности 773 граммов героина. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде ареста.
Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере - «НГ») наказываются лишением свободы на срок от 10-ти до 15 лет с конфискацией имущества.
Еще одно уголовное дело зарегистрировано в управлении полиции Рудного 15 апреля. На улице Ленина задержали мужчину 1962 года рождения, у которого обнаружили полиэтиленовый пакет с героином весом более 49 граммов. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводится по ст. 297 ч. 3 УК РК.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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