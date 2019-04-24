Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Костанае

Два жителя областного центра были задержаны по подозрению в совершении ряда квартирных краж во вторник, 23 апреля, в 14.30 часов, сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото kubnews.ru

В апреле в управление полиции Костаная обратились 5 жителей города, которые просили найти похитителей денежных средств, бытовой техники и золотых изделий.

"Общая сумма ущерба составила более 3 млн тенге. Ход расследования уголовных дел по фактам краж был взят на контроль руководством департамента полиции", - сообщается в пресс-релизе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Северного отдела полиции установили личности подозреваемых - мужчин 37-ми и 38-ми лет. Задержанные водворены в изолятор временного содержания УП Рудного. Досудебное расследование продолжается.