Форум
Rexyn
На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае
Убийца драконов: А почему в таблице нет ТОО "КСК Партнер"? Под таблицей примечание: *Дополненный график отчетных встреч ТОО и ИП, обслуживающих жилые дома, в пресс-службе акимата...
24.04.19 13:36
drakon
Сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом пройдёт в Костанае в воскресенье
таноми52: сознательно проигнорировали Пасху и или по скудоумию? Я - думаю, что - сознательно по скудоумию... 8-)
24.04.19 13:34
Анатолий Сальник
Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Костанае
Здесь может крыться "ноу хау" силовиков. По моему опросу предпринимателей столкнувшихся с воровством, имеет место "потеря" ценных вещей, денег после задержания воров. Т. е. в...
24.04.19 13:29
Убийца драконов
На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае
А почему в таблице нет ТОО "КСК Партнер"? Председатель этого ТОО не хочет встречаться с жителями домов?
24.04.19 13:29
Валентин
Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов
Victor Yang: 22% - это те кто хочет учиться. А ты, оптимист :) maxsaf: результаты опроса поставщиков на тендеры по госзакупкам Уверен, им есть что рассказать Они себе враги, что ли?
24.04.19 13:29
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Костанае

24 апреля 2019, 13:14 |  Криминал

Два жителя областного центра были задержаны по подозрению в совершении ряда квартирных краж во вторник, 23 апреля, в 14.30 часов, сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото kubnews.ru

В апреле в управление полиции Костаная обратились 5 жителей города, которые просили найти похитителей денежных средств, бытовой техники и золотых изделий.

"Общая сумма ущерба составила более 3 млн тенге. Ход расследования уголовных дел по фактам краж был взят на контроль руководством департамента полиции", - сообщается в пресс-релизе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Северного отдела полиции установили личности подозреваемых - мужчин 37-ми и 38-ми лет. Задержанные водворены в изолятор временного содержания УП Рудного. Досудебное расследование продолжается.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.04.19 13:41 Выдвинут еще один кандидат на участие в выборах президента РК
24.04.19 12:30 Много хлеба и зрелищ - в Костанае прошла «Библионочь-2019»
24.04.19 11:07 Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов
24.04.19 09:38 На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае
24.04.19 09:24 Девичьим косам посвятили интерактивный этнографический проект сотрудники областного историко-краеведческого музея в Костанае
23.04.19 17:41 Участковый инспектор полиции села Боровское скрылся с места ДТП после аварии
23.04.19 17:16 Что мешает предоставлять инвалидам услугу индивидуального помощника, обсудили в Костанае
23.04.19 17:05 Сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом пройдёт в Костанае в воскресенье
23.04.19 16:38 Руководство МПС управления полиции Рудного привлекли к дисциплинарной ответственности после видеоролика "Гаишники из Рудного"
23.04.19 15:53 Apple iPhone – смартфоны с впечатляющим набором характеристик

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Анатолий Сальник
Re: Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Костанае
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 24.04.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь может крыться "ноу хау" силовиков. По моему опросу предпринимателей столкнувшихся с воровством, имеет место "потеря" ценных вещей, денег после задержания воров. Т. е. в поиске воров силовики заинтересованны мощно, если ценности оседают в карманах оборотней. Такое мнение мне высказали успешные и, как следствие, граждане знающие жизненные реальности. Как следствие, подняли на смех моё мнение поводу обращение с заявлением в городские структуры МВД. Конечно, краденные у рядовых граждан дешёвые б/у бытовые вещи найдутся. В этом сомнения нет. Всё же угро состоит из образованных, энергичных профессионалов.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 1
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх