Много хлеба и зрелищ - в Костанае прошла «Библионочь-2019»

Пятая в истории областной универсальной научной библиотеки им. Толстого «Библионочь» прошла вечером вторника, 23 апреля. Уже с 18 часов залы библиотеки были заполнены посетителями - взрослыми и детьми.

Выставки, крио-шоу, книжный аукцион, квесты. Из книг делали инсталяции и трон знаний, книги отдавали на аукционе (для этого нужно было угадать название по описанию), для широкой публики открыли доступ в книгохранилище и даже в фонд редкой книги.

- Пять лет назад идею акции нам подсказали в костанайском Центре развития молодежных инициатив, сегодня мы продолжаем её сами, - рассказала "НГ" ученый секретарь ОУНБ им. Толстого Светлана ДОРОНИНА. - На акцию ждем около 1 500 человек. Из нового можно отметить театральные постановки - например, в актовом зале можно посмотреть студенческий спектакль «Сказ про Федота Стрельца» в современной обработке.

Квест в американском уголке посвятили Дню космонавтики. За 20 минут нужно было пройти 2 этапа: сначала участники отвечали на вопросы на трех языках - русском, казахском и английском, затем бежали на улицу и на скорость перекапывали клумбу - видимо, организаторы хотели показать, какими сильными должны быть покорители космоса. Призами победителям и проигравшим стали футболки и сумки с логотипом американского уголка.

Для детей помладше провели квест с персонажами из сказок, приключенческих книг и пьесы Шекспира.

- Дети стартуют из Изумрудного города. Элли и Тотошка просят помочь им вернуться домой, - поделилась планом квеста руководитель студии «Star kids» Анастасия СЕРИКОВА. - Затем они попадают к Ромео и Джульетте, где нужно досочинить стихотворение. За выполненое задание получают золотой ключик, который приведет их к Буратино. Отгадав загадки деревянного мальчика, можно получить карту острова сокровищ с волшебными желаниями. Вместе с пиратами они рисуют свои желания на холсте. В конце, на станции у хоббита Бильбо, за спетую песню мы даем кольцо всевластия, с которым они и возвращаются к Гудвину и выполняют свою миссию.

На втором этаже рядом с фестивалем авторской песни проходил книжный аукцион. Здесь же можно было забрать книги, которые стали частью инсталляции.

Для безголового манекена сделали юбку из газет. Можно было подойти и поставить своё лицо к шее манекена, получались оригинальные фотографии.

Уникальную коллекцию выставили из фонда редких книг. Например, на выставке представили один из самых старых документов городской истории - отчет «Переселенцы-арендаторы Торгайской области», датированный 1897 годом.

- Самая старая книга - учебник "русскаго" языка под редакцией Смирного. Она датирована 1854 годом, - сообщила заведующая сектором выставочно-массовой работы краеведческого отдела ОУНБ Кульшара УМУРГАЛИЕВА. - Здесь же у нас есть «Слово о полку Игореве». В книге - работы палехского мастера Ивана Голикова. Наверное, в каждом доме есть словарь Даля, но только у нас есть его версия от 1882 года. Всего в фонде редкой книги мы собрали свыше двухсот уникальных экземпляров.

Сборку знакомого всем кубика Рубика школьники превратили в шоу. Скорость поражала, детям было достаточно всего 10 секунд, чтобы решить головоломку. Такая быстрая сборка называется Speedcubing.





Ученик гимназии им. Мауленова Ерасыл БОЛЫСБЕК собирает кубик Рубика ногами. Он даже установил рекорд Казахстана, собрав кубик за минуту и 19 секунд.





- Уже 3 года занимаюсь, сначала руками, только потом научился ногами, - рассказал Ерасыл. - Это достаточно популярное движение в городе, хотя требует много тренировок. С друзьями мы собираемся по воскресеньям и пытаемся повысить своё мастерство сборки кубика Рубика.

В отделе искусств, в чайном хуторке, можно было получить сладкий приз, спев частушку или отгадав загадку. Взрослым наливали горячий чай, детям раздавали питьевой йогурт. Всех угощали караваем.

Можно было "смастерить" сладость своими руками - гости нашпиговывали на длинную деревянную палочку фрукты, пряники, мармелад, затем поливали свою импровизацию из шоколадного фонтана и пробовали на вкус.





Толпа желающих была огромной. В очередь никто вставать не захотел. Попробовать смог тот, кто сумел протиснуться сквозь ряды жаждущих угощения.





- Большой популярностью пользуется наша фотозона, - рассказала библиотекарь отдела искуств Надежда ГИЛЯЗОВА. - Есть детская зона, где можно порисовать. Кто-то смотрит, а кто-то решается самостоятельно сконструировать дом, машину или куб из магформерсов. А ещё у нас можно сплести из ленточек японское традиционное украшение для волос - кандзаси.

В этом году «Библионочь» запомнится огромным количеством всевозможных выставок: игрушки, украшения, камни, книги на любой вкус и цвет. Кто-то увлеченно смотрел на бои роботов, кто-то пытался узнать судьбу у астролога, сказав дату своего рождения.





Только ближе к полуночи гости библиотеки стали расходиться по домам.

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