Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов
Об этом менеджерам проектного офиса «Костанай - адалдык аланы» рассказали студенты, отвечая на вопрос, какого размера взятку они когда-либо давали. В рамках исследования было опрошено 1 200 респондентов - студентов разных факультетов и курсов.
Иллюстративное фото vlast.kz
22% опрошенных считают, что в системе высшего образования высокий уровень коррупции, 33% - что он средний, 14% оценили его как низкий и 15% респондентов считают, что коррупции нет.
Среди причин возникновения коррупции самая распространенная, на взгляд студентов, это низкие заработные платы (27%). Также указывают на безнаказанность (22%), отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства вуза (20%), отсутствие четких норм и правил, сложившуюся систему отношений в вузах (13%). На нежелание преподавателей учить указали 1% респондентов.
Самые распространенные ситуации, когда студентам приходится платить, это - зачисление в вуз и продажа оценок. Также коррупция встречается при распределении между студентами грантов и льгот, продаже дипломных работ и защите диссертаций и проектов.
8% опрошенных отметили, что часто сталкиваются с вымогательством взяток со стороны преподавателей. 25-30% респондентов ответили на этот вопрос так: "время от времени" и "крайне редко". 37% опрошенных никогда не сталкивались с фактами вымогательства.
На вопрос о сумме взяток 3% (35 чел.) указали сумму в 5 000 тнг, 0,8% (9 чел.) - от 5 000 до 10 0000, 0,5% (6 чел.) - от 20 000 до 30 000, 1,6% (19 чел.) - свыше 200 тысяч тенге.
- Безусловно, результаты соцопроса не могут иметь правовые последствия, но их итоги - это повод лишний раз задуматься профессорско-преподавательскому составу и руководству вузов, - сообщили в проектном офисе.
Такие опросы планируют проводить постоянно, особенно в период сессии и экзаменов.
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Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов
Victor Yang: 22% - это те кто хочет учиться. А ты, оптимист :) maxsaf: результаты опроса поставщиков на тендеры по госзакупкам Уверен, им есть что рассказать Они себе враги, что ли?