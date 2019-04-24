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Убийца драконов
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24.04.19 13:29
Валентин
Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов
Victor Yang: 22% - это те кто хочет учиться. А ты, оптимист :) maxsaf: результаты опроса поставщиков на тендеры по госзакупкам Уверен, им есть что рассказать Они себе враги, что ли?
24.04.19 13:29
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Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов

24 апреля 2019, 11:07 |  Криминал

Об этом менеджерам проектного офиса «Костанай - адалдык аланы» рассказали студенты, отвечая на вопрос, какого размера взятку они когда-либо давали. В рамках исследования было опрошено 1 200 респондентов - студентов разных факультетов и курсов.

Иллюстративное фото vlast.kz

22% опрошенных считают, что в системе высшего образования высокий уровень коррупции, 33% - что он средний, 14% оценили его как низкий и 15% респондентов считают, что коррупции нет.

Среди причин возникновения коррупции самая распространенная, на взгляд студентов, это низкие заработные платы (27%). Также указывают на безнаказанность (22%), отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства вуза (20%), отсутствие четких норм и правил, сложившуюся систему отношений в вузах (13%). На нежелание преподавателей учить указали 1% респондентов.

Самые распространенные ситуации, когда студентам приходится платить, это - зачисление в вуз и продажа оценок. Также коррупция встречается при распределении между студентами грантов и льгот, продаже дипломных работ и защите диссертаций и проектов.

8% опрошенных отметили, что часто сталкиваются с вымогательством взяток со стороны преподавателей. 25-30% респондентов ответили на этот вопрос так: "время от времени" и "крайне редко". 37% опрошенных никогда не сталкивались с фактами вымогательства.

На вопрос о сумме взяток 3% (35 чел.) указали сумму в 5 000 тнг, 0,8% (9 чел.) - от 5 000 до 10 0000, 0,5% (6 чел.) - от 20 000 до 30 000, 1,6% (19 чел.) - свыше 200 тысяч тенге.

- Безусловно, результаты соцопроса не могут иметь правовые последствия, но их итоги - это повод лишний раз задуматься профессорско-преподавательскому составу и руководству вузов, - сообщили в проектном офисе.

Такие опросы планируют проводить постоянно, особенно в период сессии и экзаменов.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11466
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.04.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
22% опрошенных считают, что в системе высшего образования высокий уровень коррупции, 33% - что он средний, 14% оценили его как низкий и 15% респондентов считают, что коррупции нет.

22% - это те кто хочет учиться.
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§ maxsaf
Re: Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1810
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.04.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы прикольно посмотреть на результаты опроса поставщиков на тендеры по госзакупкам :lol: Уверен, им есть что рассказать 8-)
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§ Анатолий Сальник
Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до более 200 000 тенге - опрос студентов
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 24.04.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...посмотреть на результаты опроса поставщиков на тендеры по госзакупкам


Здесь ситуация начиналась скромно, с 10%. Однако процесс распространился на все сферы государственных услуг. На сегодня откаты доходят до 33%. Это из бюджетных средств. А вот из карманов жителей страны, которым требуются услуги государства "качают" гораздо большие суммы. В образовании этот размер зависит от актуальности профессии. Т. е. есть ВУЗы, где ващще не "башляют". Подобная ситуация и в медицине. Гораздо хуже в силовых структурах. Там интересы преступного сообщества совпадают с интересами оборотней в погонах. Чем больше суммы грабежей, воровства, тем больше срок светит преступникам. Тем больше сумма отмазки. Т. о. происходит полная дисфункция системы гражданской безопасности. Обещанные перемены ведомства обернулись только разработкой новой формы. Оборотни растут в должностях и коррупция получает системный характер. С чем и поздравляю своих сограждан.
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§ Валентин
Re: Размер взяток в костанайских вузах составляет от 5 000 до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7532
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.04.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
22% - это те кто хочет учиться.


А ты, оптимист :)

Цитата:
maxsaf:
результаты опроса поставщиков на тендеры по госзакупкам Уверен, им есть что рассказать


Они себе враги, что ли?
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