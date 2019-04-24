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Rexyn
На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае
Убийца драконов: А почему в таблице нет ТОО "КСК Партнер"? Под таблицей примечание: *Дополненный график отчетных встреч ТОО и ИП, обслуживающих жилые дома, в пресс-службе акимата...
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24.04.19 13:29
Убийца драконов
На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае
А почему в таблице нет ТОО "КСК Партнер"? Председатель этого ТОО не хочет встречаться с жителями домов?
24.04.19 13:29
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На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае

24 апреля 2019, 09:38 |  ЖКХ

Такое решение было принято на совещании с участием председателей городских ПКСК, КСК, ТОО и ИП, которое провел 23 апреля заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костаная

Любой житель Костаная сможет обратиться с проблемой, связанной с ПКСК, в отдел жилищных отношений акимата Костаная. Для этого нужно написать обращение в WhatsApp по номеру +7-777-648-91-00 или на страницу @zhil_inspect10 в Instagram. В обращении необходимо описать подробности проблемы, назвать адрес, а также указать свои контактные данные.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Кроме того, на совещании согласовали график отчетных встреч председателей ПКСК, КСК,ТОО и ИП с населением.

Участники совещания согласились с тем, что содержать площадки, на которых установлены контейнеры для ТБО, будут организации, обслуживающие жилые дома. Вывозить отходы из контейнеров по-прежнему будет ТОО "Тазалык 2012".

График проведения встреч с собственниками квартир МЖД, находящихся на обслуживании ПКСК, КСП, КСК, ТОО, ИП города Костаная

Обслуживающая организация

Кол-во домов

Дата проведения собрания
 1.

Автомобилист-18 (ПКСК)

1

30.05.19г
 2.

Алга (КСК)

1

22.04.19г
 3

Текстильщик (КСК)

1

28.04.19г
 4.

Айнур (ПКСК)

1

30.05.19г
 5.

Алтын-уй (ПКСК)

1

30.05.19г
 6.

Арман (ПКСК)

66

30.05.19г
 7.

Болашак-98 (КСК)

4

10.06.19г
 8.

Бірлік-2012 (КСП)

1

30.05.19г
 9.

Валентина-2006 - КСП (к)

10

11.06.19г
10.  

Вега (КСП)

4

15.08.19г
11.  

Виктория (ПКСК)

68

25.05.19г
12.  

Восход (ПКСК)

61

20.05.19г
13.  

Гармония (КСП)

1

02.08.19г
14.  

Данко (ПКСК)

37

30.05.19г
15.  

Енбек (КСП)

6

15.05.19г
16.  

Жауке (ПКСК)

1

04.05.19г
17.  

Ява (ПКСК)

2

05.05.19г
18.  

ТОО "Тәуелсіздік-Қостанай"

24

30.05.19г
19.  

Жилсервис (ПКСК)

18

18.05.19г
20.  

ЖК-31

2

04.05.19г
21.  

Жулде-2011 (КСП)

1

30.05.19г
22.  

Индустриальный (КСП)

16

30.09.19г
23.  

Карбышев (ПКСК)

6

30.05.19г
24.  

КЖБИ (ПКСК)

3

03.06.19г
25.  

ЖК-35

1

10.06.19г
26.  

Клуб строитель (ПКСК)

38

30.05.19г
27.  

Ключ (ПКСК)

1

18.05.19г
28.  

Коктем-2 (КСП)

8

30.06.19г
29.  

Ленина-85 (ПКСК)

12

25.06.19г
30.  

Маяк-В (ПКСК)

4

14.08.19г
31.  

Южный (ПКСК)

1

09.08.19г
32.  

ПКСК-27

1

15.08.19г
33.  

Многоквартирное жилое объединение

1

15.06.19г
34.  

Надежда (КСК)

24

30.05.19г
35.  

Наш дом (ПКСК)

18

26.04.19г
36.  

Орталык (ПКСК)

28

26.04.19г
37.  

Победа-14 (ПКСК)

5

08.05.19г
38.  

Радуга (КСП)

5

20.08.19г
39.  

Рассвет-17 (ПКСК)

1

13.05.19г
40.  

Романтик (ПКСК)

16

26.08.19г
41.  

Сион (ПКСК)

1

24.04.19г
42.  

Степной (ПКСК)

3

30.05.19г
43.  

Стим (КСП)

12

06.04.19г
44.  

Солтустик-К (КСП)

24

25.07.19г
45.  

Тарана-2 (ПКСК)

2

17.10.19г
46.  

Текстильщиков-17 (ПКСК)

1

13.05.19г
47.  

Турар (КСП)

2

30.05.19г
48.  

Умит (ПКСК)

3

21.04.19г
49.  

Уралец (ПКСК)

1

15.07.19г
50.  

Урожайная,29  (ПКСК)

1

25.07.19г
51.  

Уют (КСК)

1

15.05.19г
52.  

Уют-К (КСК)

20

30.08.19г
53.  

Химик (ПКСК)

18

15.05.19г
54.  

Экстрим-13 (КСК)

15

24.05.19г
55.  

Элеваторщик (ПКСК)

17

31.05.19г
56.  

ТОО "СВ комплект 79"

25

29.04.19г
57.  

Юность-40 (КСП)

1

20.05.19г
58.  

ОО «Дом комфорт»

2

10.08.19г
59.  

ТОО «Жан»

5

30.05.19г
60.  

ТОО «ЖЭС»

6

30.05.19г
61.  

ТОО «ЖЭС-2»

15

04.06.19г
62.  

ТОО «Аман-ЖолKZ»

7

04.06.19г

 

ИТОГО: 62

 

 

*Дополненный график отчетных встреч ТОО и ИП, обслуживающих жилые дома, в пресс-службе акимата Костаная обещали предоставить позже
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.04.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья, всем на заметку. Фото наверное будут слать много, а вот будет ли толк?
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§ Анатолий Сальник
Re: На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 24.04.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трактовка активизации работы с КСК (ПКСК, КСП) может быть двойственной. Исходя из возможного повышается эффективность работы в сфере жилищных отношений.
С другой стороны, в ситуации предстоящего полного отказа от порочной системы работы КСК, ныне принимаются попытки блокировать нововведения.
Тогда продолжиться неэффективное использование взносов. Детально об этом высказался Маргулан Абдыкаримов, зам. директора Департамента архитектуры, градостроительства и строительства МРР РК.
"По большому счету, кооперативы собственников жилья уже переросли в субъекты бизнеса, заинтересованные в получении доходов. Некоторые КСК обслуживают 10, 50 и даже 100 домов, а счет – один. Это негативно влияет как на качество, так и на прослеживаемость собранных жильцами средств. Причем чем больше домов, тем схема движения денег запутаннее. Такие ситуации на руку недобросовестным ..."
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§ Убийца драконов
Re: На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 24.04.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему в таблице нет ТОО "КСК Партнер"? Председатель этого ТОО не хочет встречаться с жителями домов?
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* Rexyn
На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 115
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.04.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
А почему в таблице нет ТОО "КСК Партнер"?

Под таблицей примечание:
*Дополненный график отчетных встреч ТОО и ИП, обслуживающих жилые дома, в пресс-службе акимата Костаная обещали предоставить позже
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