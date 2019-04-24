На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае

Такое решение было принято на совещании с участием председателей городских ПКСК, КСК, ТОО и ИП, которое провел 23 апреля заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костаная

Любой житель Костаная сможет обратиться с проблемой, связанной с ПКСК, в отдел жилищных отношений акимата Костаная. Для этого нужно написать обращение в WhatsApp по номеру +7-777-648-91-00 или на страницу @zhil_inspect10 в Instagram. В обращении необходимо описать подробности проблемы, назвать адрес, а также указать свои контактные данные.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Кроме того, на совещании согласовали график отчетных встреч председателей ПКСК, КСК,ТОО и ИП с населением.

Участники совещания согласились с тем, что содержать площадки, на которых установлены контейнеры для ТБО, будут организации, обслуживающие жилые дома. Вывозить отходы из контейнеров по-прежнему будет ТОО "Тазалык 2012".

График проведения встреч с собственниками квартир МЖД, находящихся на обслуживании ПКСК, КСП, КСК, ТОО, ИП города Костаная

№ Обслуживающая организация Кол-во домов Дата проведения собрания 1. Автомобилист-18 (ПКСК) 1 30.05.19г 2. Алга (КСК) 1 22.04.19г 3 Текстильщик (КСК) 1 28.04.19г 4. Айнур (ПКСК) 1 30.05.19г 5. Алтын-уй (ПКСК) 1 30.05.19г 6. Арман (ПКСК) 66 30.05.19г 7. Болашак-98 (КСК) 4 10.06.19г 8. Бірлік-2012 (КСП) 1 30.05.19г 9. Валентина-2006 - КСП (к) 10 11.06.19г 10. Вега (КСП) 4 15.08.19г 11. Виктория (ПКСК) 68 25.05.19г 12. Восход (ПКСК) 61 20.05.19г 13. Гармония (КСП) 1 02.08.19г 14. Данко (ПКСК) 37 30.05.19г 15. Енбек (КСП) 6 15.05.19г 16. Жауке (ПКСК) 1 04.05.19г 17. Ява (ПКСК) 2 05.05.19г 18. ТОО "Тәуелсіздік-Қостанай" 24 30.05.19г 19. Жилсервис (ПКСК) 18 18.05.19г 20. ЖК-31 2 04.05.19г 21. Жулде-2011 (КСП) 1 30.05.19г 22. Индустриальный (КСП) 16 30.09.19г 23. Карбышев (ПКСК) 6 30.05.19г 24. КЖБИ (ПКСК) 3 03.06.19г 25. ЖК-35 1 10.06.19г 26. Клуб строитель (ПКСК) 38 30.05.19г 27. Ключ (ПКСК) 1 18.05.19г 28. Коктем-2 (КСП) 8 30.06.19г 29. Ленина-85 (ПКСК) 12 25.06.19г 30. Маяк-В (ПКСК) 4 14.08.19г 31. Южный (ПКСК) 1 09.08.19г 32. ПКСК-27 1 15.08.19г 33. Многоквартирное жилое объединение 1 15.06.19г 34. Надежда (КСК) 24 30.05.19г 35. Наш дом (ПКСК) 18 26.04.19г 36. Орталык (ПКСК) 28 26.04.19г 37. Победа-14 (ПКСК) 5 08.05.19г 38. Радуга (КСП) 5 20.08.19г 39. Рассвет-17 (ПКСК) 1 13.05.19г 40. Романтик (ПКСК) 16 26.08.19г 41. Сион (ПКСК) 1 24.04.19г 42. Степной (ПКСК) 3 30.05.19г 43. Стим (КСП) 12 06.04.19г 44. Солтустик-К (КСП) 24 25.07.19г 45. Тарана-2 (ПКСК) 2 17.10.19г 46. Текстильщиков-17 (ПКСК) 1 13.05.19г 47. Турар (КСП) 2 30.05.19г 48. Умит (ПКСК) 3 21.04.19г 49. Уралец (ПКСК) 1 15.07.19г 50. Урожайная,29 (ПКСК) 1 25.07.19г 51. Уют (КСК) 1 15.05.19г 52. Уют-К (КСК) 20 30.08.19г 53. Химик (ПКСК) 18 15.05.19г 54. Экстрим-13 (КСК) 15 24.05.19г 55. Элеваторщик (ПКСК) 17 31.05.19г 56. ТОО "СВ комплект 79" 25 29.04.19г 57. Юность-40 (КСП) 1 20.05.19г 58. ОО «Дом комфорт» 2 10.08.19г 59. ТОО «Жан» 5 30.05.19г 60. ТОО «ЖЭС» 6 30.05.19г 61. ТОО «ЖЭС-2» 15 04.06.19г 62. ТОО «Аман-ЖолKZ» 7 04.06.19г ИТОГО: 62

*Дополненный график отчетных встреч ТОО и ИП, обслуживающих жилые дома, в пресс-службе акимата Костаная обещали предоставить позже