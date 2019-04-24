На работу ПКСК можно будет пожаловать в WhatsApp и Instagram в Костанае
Такое решение было принято на совещании с участием председателей городских ПКСК, КСК, ТОО и ИП, которое провел 23 апреля заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев.
Фото предоставлено пресс-службой акима Костаная
Любой житель Костаная сможет обратиться с проблемой, связанной с ПКСК, в отдел жилищных отношений акимата Костаная. Для этого нужно написать обращение в WhatsApp по номеру +7-777-648-91-00 или на страницу @zhil_inspect10 в Instagram. В обращении необходимо описать подробности проблемы, назвать адрес, а также указать свои контактные данные.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Кроме того, на совещании согласовали график отчетных встреч председателей ПКСК, КСК,ТОО и ИП с населением.
Участники совещания согласились с тем, что содержать площадки, на которых установлены контейнеры для ТБО, будут организации, обслуживающие жилые дома. Вывозить отходы из контейнеров по-прежнему будет ТОО "Тазалык 2012".
График проведения встреч с собственниками квартир МЖД, находящихся на обслуживании ПКСК, КСП, КСК, ТОО, ИП города Костаная
|
№
|
Обслуживающая организация
|
Кол-во домов
|
Дата проведения собрания
|1.
|
Автомобилист-18 (ПКСК)
|
1
|
30.05.19г
|2.
|
Алга (КСК)
|
1
|
22.04.19г
|3
|
Текстильщик (КСК)
|
1
|
28.04.19г
|4.
|
Айнур (ПКСК)
|
1
|
30.05.19г
|5.
|
Алтын-уй (ПКСК)
|
1
|
30.05.19г
|6.
|
Арман (ПКСК)
|
66
|
30.05.19г
|7.
|
Болашак-98 (КСК)
|
4
|
10.06.19г
|8.
|
Бірлік-2012 (КСП)
|
1
|
30.05.19г
|9.
|
Валентина-2006 - КСП (к)
|
10
|
11.06.19г
|10.
|
Вега (КСП)
|
4
|
15.08.19г
|11.
|
Виктория (ПКСК)
|
68
|
25.05.19г
|12.
|
Восход (ПКСК)
|
61
|
20.05.19г
|13.
|
Гармония (КСП)
|
1
|
02.08.19г
|14.
|
Данко (ПКСК)
|
37
|
30.05.19г
|15.
|
Енбек (КСП)
|
6
|
15.05.19г
|16.
|
Жауке (ПКСК)
|
1
|
04.05.19г
|17.
|
Ява (ПКСК)
|
2
|
05.05.19г
|18.
|
ТОО "Тәуелсіздік-Қостанай"
|
24
|
30.05.19г
|19.
|
Жилсервис (ПКСК)
|
18
|
18.05.19г
|20.
|
ЖК-31
|
2
|
04.05.19г
|21.
|
Жулде-2011 (КСП)
|
1
|
30.05.19г
|22.
|
Индустриальный (КСП)
|
16
|
30.09.19г
|23.
|
Карбышев (ПКСК)
|
6
|
30.05.19г
|24.
|
КЖБИ (ПКСК)
|
3
|
03.06.19г
|25.
|
ЖК-35
|
1
|
10.06.19г
|26.
|
Клуб строитель (ПКСК)
|
38
|
30.05.19г
|27.
|
Ключ (ПКСК)
|
1
|
18.05.19г
|28.
|
Коктем-2 (КСП)
|
8
|
30.06.19г
|29.
|
Ленина-85 (ПКСК)
|
12
|
25.06.19г
|30.
|
Маяк-В (ПКСК)
|
4
|
14.08.19г
|31.
|
Южный (ПКСК)
|
1
|
09.08.19г
|32.
|
ПКСК-27
|
1
|
15.08.19г
|33.
|
Многоквартирное жилое объединение
|
1
|
15.06.19г
|34.
|
Надежда (КСК)
|
24
|
30.05.19г
|35.
|
Наш дом (ПКСК)
|
18
|
26.04.19г
|36.
|
Орталык (ПКСК)
|
28
|
26.04.19г
|37.
|
Победа-14 (ПКСК)
|
5
|
08.05.19г
|38.
|
Радуга (КСП)
|
5
|
20.08.19г
|39.
|
Рассвет-17 (ПКСК)
|
1
|
13.05.19г
|40.
|
Романтик (ПКСК)
|
16
|
26.08.19г
|41.
|
Сион (ПКСК)
|
1
|
24.04.19г
|42.
|
Степной (ПКСК)
|
3
|
30.05.19г
|43.
|
Стим (КСП)
|
12
|
06.04.19г
|44.
|
Солтустик-К (КСП)
|
24
|
25.07.19г
|45.
|
Тарана-2 (ПКСК)
|
2
|
17.10.19г
|46.
|
Текстильщиков-17 (ПКСК)
|
1
|
13.05.19г
|47.
|
Турар (КСП)
|
2
|
30.05.19г
|48.
|
Умит (ПКСК)
|
3
|
21.04.19г
|49.
|
Уралец (ПКСК)
|
1
|
15.07.19г
|50.
|
Урожайная,29 (ПКСК)
|
1
|
25.07.19г
|51.
|
Уют (КСК)
|
1
|
15.05.19г
|52.
|
Уют-К (КСК)
|
20
|
30.08.19г
|53.
|
Химик (ПКСК)
|
18
|
15.05.19г
|54.
|
Экстрим-13 (КСК)
|
15
|
24.05.19г
|55.
|
Элеваторщик (ПКСК)
|
17
|
31.05.19г
|56.
|
ТОО "СВ комплект 79"
|
25
|
29.04.19г
|57.
|
Юность-40 (КСП)
|
1
|
20.05.19г
|58.
|
ОО «Дом комфорт»
|
2
|
10.08.19г
|59.
|
ТОО «Жан»
|
5
|
30.05.19г
|60.
|
ТОО «ЖЭС»
|
6
|
30.05.19г
|61.
|
ТОО «ЖЭС-2»
|
15
|
04.06.19г
|62.
|
ТОО «Аман-ЖолKZ»
|
7
|
04.06.19г
|
|
ИТОГО: 62
|
|
*Дополненный график отчетных встреч ТОО и ИП, обслуживающих жилые дома, в пресс-службе акимата Костаная обещали предоставить позже
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А почему в таблице нет ТОО "КСК Партнер"? Председатель этого ТОО не хочет встречаться с жителями домов?
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