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elektron
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Не ну можно и с опытом, но тогда только НАН или опять конституцию переписывать. Выбор увеличится, от Саакашвили до Порошенко. :-P 8-) Опыт имеется!
23.04.19 21:31
elektron
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Victor Yang: Только в худшую сторону. Сразу и всем хорошо - просто невозможно. А кандидатов без опыта начинают выбирать, когда хуже некуда. Ну так в основном без опыта, откуда его взять то? Вон...
23.04.19 21:12
saba
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
arman_kst: А других нельзя было? Надо было несколько, чтобы народ выбрал из них 1 партия 1 кандидат, так в законе
23.04.19 21:03
таноми52
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Сабыр: Ребята,давайте нам тоже КВНщика! А вдруг что-то начнёт меняться? Почитайте ""Даже не думай". Казахстанцы с юмором отреагировали на победу Зеленского" :-) :-) :-)
23.04.19 20:40
Тимур Гафуров
Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
yudjin: в ночь со вторника на четверг ждут Исправил. спасибо
23.04.19 19:55
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Apple iPhone – смартфоны с впечатляющим набором характеристик

23 апреля 2019, 15:53 |  Реклама

Смартфоны за короткое время стали практически неотъемлемой составляющей жизни современного человека. Из разряда средств для дистанционного общения они перешли в категорию ценных помощников в решении самых разнообразных вопросов, начиная с развлекательных и заканчивая деловыми. Благодаря им можно где угодно погружаться в атмосферу интернета, искать интересующую информацию, также легко загружать приложения, делать фото и видео, использовать мессенджеры и выполнять множество других процедур. Но конечно же, все это в полной мере возможно только с качественной техникой, отличающейся отменным качеством и ориентиром на актуальные потребительские запросы. К таковой сегодня с уверенностью можно отнести «яблочные» изделия, которые с каждым новым поколением все больше удивляют простых обывателей и являются одними из самых конкурентоспособных на рынке.

Несмотря на свою изначально не самую демократичную стоимость, смартфоны Apple iPhone пользуются во всем мире огромным спросом. Это объясняется несколькими базовыми причинами. Так, они отличаются повышенным уровнем безопасности, имеют прекрасную защиту от механических и других негативных внешних воздействий, предлагают прекрасную клиентскую поддержку, безупречное качество сборки, очень широкий функционал и приятные технологичные бонусы. Кроме того, установленное программное обеспечение открывает доступ к впечатляющему ассортименту мобильных приложений самых разнообразных направлений. Здесь же нельзя не обозначить роскошную эргономику устройств, их эстетическое совершенство.

Стоит отметить, что смартфоны Apple iPhone за счет своего регулярного обновления ассортимента предлагают решения практически на любой кошелек. Конечно, самые последние модели способны серьезно ударить по карману, но вот предыдущие версии волне доступны. Подобрать что-то под свои финансовые возможности или требования технического плана сегодня можно на просторах таких интернет-магазинов, как Talapai, где на все товары идет гарантия от производителя, а цены лишены тяжеловесных наценок из-за отсутствия необходимости обслуживания торговых залов. Здесь «яблочные» смартфоны размещены в отдельной категории и снабжены фильтрами для подбора оптимальных позиций по ряду параметров. Также в помощь покупателям даны сортировщики для распределения гаджетов в соответствии с уровнем их цены, скидки или популярности.

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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Re: Apple iPhone – смартфоны с впечатляющим набором...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6460
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.04.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Аpple совсем дела плохи,раз уже в Кустанае рекламму зарядили?
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§ Валентин
Re: Apple iPhone – смартфоны с впечатляющим набором...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7531
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.04.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чём тут Apple, в новости есть ссылка на конкретный магазин же.
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