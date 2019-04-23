Назарбаев о сложении полномочий: Готовился больше 3 лет

Нурсултан Назарбаев рассказал, как готовился к сложению президентских полномочий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Когда я говорю, что принял осознанное решение, это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился несколько лет. Если секрет открыть, больше трех лет. Все смотрел по сторонам, рассуждал о будущем, о прошлом. Смотрел на кадры, воспитывал все эти годы и на каждого возлагал свои надежды. И вот пришел, выбрал. И этот выбор правильный", - сказал Первый Президент на съезде партии Nur Otan.

Назарбаев назвал себя счастливым политиком. "Мы же избираем нового президента, так получилось, будто я снова избираюсь", - шутя добавил он.

"Мы должны держать в крепких руках свою независимость. Да, пальцы одной руки не одинаковы. Среди нас есть разные люди. Есть те, которые бегут за призрачным западным миром. Мы это тоже видим. Но в нашем положении, если мы упустим власть из руки, если мы дадим слово тем, кто отторгает наше существо, мы лишимся нашей независимости. Я тревожусь за это. Нам нужна стабильность, нужно единство", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Ранее Назарбаев рассказал, что к нему продолжают поступать письма с просьбами принять участие в выборах президента.

"Некоторые сожалеют о моем решении, даже получаю письма (просьбы. - Прим.) идти на выборы. Я благодарю их всех и понимаю подоплеку этого волнения", - отметил Первый Президент.

Он заверил, что Касым-Жомарт Токаев - тот человек, который будет следовать политике дружбы и равных прав для всех казахстанцев и призвал соотечественников поддержать кандидатуру Токаева на предстоящих выборах.