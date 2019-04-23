Назарбаев о сложении полномочий: Готовился больше 3 лет
Нурсултан Назарбаев рассказал, как готовился к сложению президентских полномочий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Когда я говорю, что принял осознанное решение, это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился несколько лет. Если секрет открыть, больше трех лет. Все смотрел по сторонам, рассуждал о будущем, о прошлом. Смотрел на кадры, воспитывал все эти годы и на каждого возлагал свои надежды. И вот пришел, выбрал. И этот выбор правильный", - сказал Первый Президент на съезде партии Nur Otan.
Назарбаев назвал себя счастливым политиком. "Мы же избираем нового президента, так получилось, будто я снова избираюсь", - шутя добавил он.
"Мы должны держать в крепких руках свою независимость. Да, пальцы одной руки не одинаковы. Среди нас есть разные люди. Есть те, которые бегут за призрачным западным миром. Мы это тоже видим. Но в нашем положении, если мы упустим власть из руки, если мы дадим слово тем, кто отторгает наше существо, мы лишимся нашей независимости. Я тревожусь за это. Нам нужна стабильность, нужно единство", - отметил Нурсултан Назарбаев.
Ранее Назарбаев рассказал, что к нему продолжают поступать письма с просьбами принять участие в выборах президента.
"Некоторые сожалеют о моем решении, даже получаю письма (просьбы. - Прим.) идти на выборы. Я благодарю их всех и понимаю подоплеку этого волнения", - отметил Первый Президент.
Он заверил, что Касым-Жомарт Токаев - тот человек, который будет следовать политике дружбы и равных прав для всех казахстанцев и призвал соотечественников поддержать кандидатуру Токаева на предстоящих выборах.
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Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Не ну можно и с опытом, но тогда только НАН или опять конституцию переписывать. Выбор увеличится, от Саакашвили до Порошенко. :-P 8-) Опыт имеется!
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Victor Yang: Только в худшую сторону. Сразу и всем хорошо - просто невозможно. А кандидатов без опыта начинают выбирать, когда хуже некуда. Ну так в основном без опыта, откуда его взять то? Вон...
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
arman_kst: А других нельзя было? Надо было несколько, чтобы народ выбрал из них 1 партия 1 кандидат, так в законе
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Сабыр: Ребята,давайте нам тоже КВНщика! А вдруг что-то начнёт меняться? Почитайте ""Даже не думай". Казахстанцы с юмором отреагировали на победу Зеленского" :-) :-) :-)
Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
yudjin: в ночь со вторника на четверг ждут Исправил. спасибо