"На голом энтузиазме" - чемпионат РК по шашкам-100 проходит в общежитии колледжа в Костанае

Участие в турнире, который стартовал 20 апреля и завершится 28 апреля, принимают более 70 шашистов из Павлодарской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областей и Шымкента.

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Айбек Наралиев (слева) играет против Есбола Еренгайыпа

Они выступают в двух разделах: классика, где дается 1,5 часа на партию, и рапид, в котором длительность партии составляет 15 минут.

- Соревнования проходят среди юношей и девушек, а так же мальчиков и девочек в возрасте до 18 лет, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по шашкам Арман КАКАШЕВ. - Чемпионат РК является отбором на чемпионат Азии, который пройдет в июне в Ташкенте. Сейчас идет формирование сборной республики. Костанайскую область на этих соревнованиях представляют 13 человек - из Денисовского, Аулиекольского районов, Аркалыка и Костаная.

- Каковы шансы сборной Костанайской области на этом чемпионате?

- Студентка 3 курса Костанайского педагогического колледжа Аруна Сарсембаева уже железно будет в призерах, она вышла в финал. Аруна имеет звание кандидата в мастера спорта, но в ближайшее время планируем подавать документы на присвоение ей звания мастера спорта РК. А вот нашим аулиекольским мальчишкам будет тяжелее, у них в турнирной сетке есть серебряный призер чемпионата мира в Голландии 2017 года - Айбек Наралиев из Туркестанской области.

Аруна Сарсембаева из Костаная уже прошла в финал чемпионата Казахстана

- Костанаец Юрий Бондаренко в прошлом году стал чемпионом Казахстана среди ветеранов. Входит ли он в сборную РК? Будут ли ему платить заработную плату за нахождение в составе команды?

- Да, Юрий Яковлевич стал чемпионом РК. Я всех финансовых тонкостей не знаю, но только с этого года, как я понял, ему должны будут производиться выплаты.

- На ваш взгляд, каковы основные проблемы развития игры в шашки, как вида спорта, в Костанайской области?

- Общая проблема нашей республиканской федерации - в том, что шашек нет ни в одной основной спартакиаде. Как только включат шашки в программу спартакиады, управление спорта будет более заинтересовано в том, чтобы развивать шашки, как вид спорта. У нас нет даже ДЮСШ. Грубо говоря - на голом энтузиазме.

Смотря на каморку в общежитии Костанайского индустриального колледжа, именуемую актовым залом, где проходит чемпионат Казахстана, и стоя рядом со свернутыми коврами, на которых сидят тренеры из областей страны, нетрудно догадаться, что поддержки шашистам ждать пока неоткуда.

Подумать только - это же чемпионат страны! Ведь за его проведение в своем городе многие регионы борятся со страшной силой - потому что это престижно, когда приезжают гости со всей страны. Под такое массовое мероприятие выделить достойный зал, тем более - для детей, всегда было в порядке вещей. Но, смотря на данную ситуацию, можно сделать вывод, что чиновники, ответственные за эту сферу, встречать гостей так и не научились.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА