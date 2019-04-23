Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае

В мае, в связи с предстоящими праздниками, жители страны отдохнут 11 дней.

В первую неделю мая казахстанцев ожидает один праздничный и один выходной день: 1 мая, в среду, когда в стране будут отмечать Праздник единства народа Казахстана, и воскресенье, 5 мая. А вот суббота, 4 мая, станет рабочим днем: выходной день перенесут на следующую неделю на пятницу, 10 мая.

7 мая, День защитника Отечества, выпадает на вторник, а 9 мая, День Победы, - на четверг. Учитывая перенос выходного на 10 мая казахстанцы будут отдыхать с 9 мая по 12 мая. Таким образом из всей второй недели работать казахстанцам предстоит лишь два дня - 6 и 8 мая.