Аудиорассылка о многодетных: сенатор Бырганым Айтимова обратилась в полицию

По заявлению сенатора Бырганым Айтимовой полицейские ищут авторов аудиорассылки в WhatsApp с высказываниями о многодетных, передает Tengrinews.kz.

Бырганым Айтимова. Фото ©Турар Казангапов

"По заявлению депутата Сената Айтимовой о распространении в социальных сетях заведомо ложной информации с имитацией ее голоса по пособиям многодетным матерям с приложением фотографии и указанием ее статуса Департаментом полиции Нур-Султана проводится досудебное расследование по статье 274 УК", - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

По его словам, экспертиза подтвердила, что голос на распространенной аудиозаписи депутату Сената Айтимовой не принадлежит.

"В связи с поданным заявлением об установлении лиц, распространяющих заведомо ложные сведения, следственными органами принимаются все меры по установлению виновных и привлечению их к ответственности", - отметил он.

Напомним, в начале марта казахстанцы пересылали в мессенджере голосовое сообщение, где некая женщина в грубой форме выражает недовольство тем, что многодетные матери публично просят о помощи. Рассылка сопровождалась фотографией сенатора Бырганым Айтимовой.

"Я о таком даже мыслить не могла, потому что сама из многодетной семьи, нас четверо в семье. Это чушь и никакого отношения ко мне (не имеет. - Прим.), ни мысленно, ни вслух это никогда невозможно", - прокомментировала ранее рассылку сенатор.