Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Аудиорассылка о многодетных: сенатор Бырганым Айтимова обратилась в полицию

23 апреля 2019, 08:54 |  Криминал

По заявлению сенатора Бырганым Айтимовой полицейские ищут авторов аудиорассылки в WhatsApp с высказываниями о многодетных, передает Tengrinews.kz.

 Бырганым Айтимова. Фото ©Турар Казангапов

"По заявлению депутата Сената Айтимовой о распространении в социальных сетях заведомо ложной информации с имитацией ее голоса по пособиям многодетным матерям с приложением фотографии и указанием ее статуса Департаментом полиции Нур-Султана проводится досудебное расследование по статье 274 УК", - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

По его словам, экспертиза подтвердила, что голос на распространенной аудиозаписи депутату Сената Айтимовой не принадлежит.

"В связи с поданным заявлением об установлении лиц, распространяющих заведомо ложные сведения, следственными органами принимаются все меры по установлению виновных и привлечению их к ответственности", - отметил он.

Напомним, в начале марта казахстанцы пересылали в мессенджере голосовое сообщение, где некая женщина в грубой форме выражает недовольство тем, что многодетные матери публично просят о помощи. Рассылка сопровождалась фотографией сенатора Бырганым Айтимовой. 

"Я о таком даже мыслить не могла, потому что сама из многодетной семьи, нас четверо в семье. Это чушь и никакого отношения ко мне (не имеет. - Прим.), ни мысленно, ни вслух это никогда невозможно", - прокомментировала ранее рассылку сенатор.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.04.19 13:08 "На голом энтузиазме" - чемпионат РК по шашкам-100 проходит в общежитии колледжа в Костанае
23.04.19 11:35 Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
23.04.19 09:58 Первый кандидат в президенты Казахстана сдал документы в ЦИК
23.04.19 09:39 Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае
22.04.19 16:39 Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
22.04.19 15:35 Международный конкурс "Золотой микрофон" завершился в Костанае
22.04.19 14:43 Водителя акимата Рудного оштрафовали за неправильную парковку
22.04.19 13:48 Вопрос о пастбищах стал причиной схода жителей сел Александровка и Жуковка в Костанайском районе
22.04.19 11:59 Вопросы костанайца дважды за месяц прозвучали в суперблице в "Что? Где? Когда?"
22.04.19 11:38 Аресты во время "Алматы марафона": в действиях активистов полиция усмотрела неуважение к бегунам

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Игорь Васильевич
Re: Аудиорассылка о многодетных: сенатор Бырганым Айтимова...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 23.04.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это поворот)))
Профайл

* arman_kst
Re: Аудиорассылка о многодетных: сенатор Бырганым Айтимова...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.04.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя бы запись была бы, чтобы послушать данный голос
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 3
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх