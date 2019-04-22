Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник и среду, 23-го и 24 апреля, Костанай окажется под влиянием проходящего атмосферного фронта. Во вторник местами ожидают небольшой дождь. Предположительно погода испортится в среду.
Фото Ксении РЕБИК
В отдельных частях области в ночь со вторника на четверг ждут небольшие осадки, дождь и снег, а днем дождь предположительно прольется на большей части Костанайской области. Также возможны град, гололёд и туман.
- Во вторник мы предполагаем, что термометры покажут -1...+4, а днем +11...+16 градусов, - рассказала «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В среду ожидается температура воздуха ночью 0...+5, местами 0...-5 градусов. Днем возможно потепление до +12...+17, местами +9.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
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