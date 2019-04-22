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Добринцофф
Помойка невероятного размера в Костанае должна стать предметом внимания властей
А вообще некоторые категории граждан конечно свиньи,у меня соседи повадились свой мусор из дома кидать в урну которая стоит возле магазина.Очень удобно, идёшь утром на работу и мимоходом кидаешь...
22.04.19 22:10
Victor Yang
Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
Козлов я: Вангую,шо в Хохляндии начинается разброд и шатания Начинается? Там уже лет пять как разброд и шатания. Ничего там не изменится - всё будет как было.
22.04.19 22:09
Добринцофф
Помойка невероятного размера в Костанае должна стать предметом внимания властей
Змея Подколодная: Сами жители и мусорят.Там бесполезно убирать, опять нагадят. Зато как удобно,не нужно заморачиваться с уборкой и вывозом мусора. Делаешь свалку,потом снимаешь...
22.04.19 22:04
Козлов я
Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
Вангую,шо в Хохляндии начинается разброд и шатания. Зе начнет сразу давить новомодными реформами, правый сектор начнет противоборствовать. Затем, выборы в Раду будут только в октябре, а она насквозь...
22.04.19 21:27
ирония
Помойка невероятного размера в Костанае должна стать предметом внимания властей
Тоже обратила внимание на эту свалку, но сегодня проезжала мимо и уже там убирают. Но еще есть одна помойка по Алтынсарина , между пластокно , дет. больницей и кладбищем. Как только появилось фирма...
22.04.19 21:00
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Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

22 апреля 2019, 16:39 |  Общество

Во вторник и среду, 23-го и 24 апреля, Костанай окажется под влиянием проходящего атмосферного фронта. Во вторник местами ожидают небольшой дождь. Предположительно погода испортится в среду.

Фото Ксении РЕБИК

В отдельных частях области в ночь со вторника на четверг ждут небольшие осадки, дождь и снег, а днем дождь предположительно прольется на большей части Костанайской области. Также возможны град, гололёд и туман.

- Во вторник мы предполагаем, что термометры покажут -1...+4, а днем +11...+16 градусов, - рассказала «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В среду ожидается температура воздуха ночью 0...+5, местами 0...-5 градусов. Днем возможно потепление до +12...+17, местами +9.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
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Комментарии к новости
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§ zed
Re: Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
zed

Модератор
(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 31.05.12
Отправлено: 22.04.19 - 16:52
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.04.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в ночь со вторника на четверг ждут

:lol: :lol: :lol:
А среду случаем не упразднили?

Цитата:
дождь и снег, а днем дождь предположительно прольется на большей части Костанайской области. Также возможны град, гололёд и туман.

Всё шо знал написал... еще бывает Гроза, Буран, Цунами...

Гоша юморист, однако...

[Исправлено: yudjin, 22.04.2019 - 17:20]
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§ Гога
Re: Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.04.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О погоде на завтра мы расскажем послезавтра ! :lol: :lol:
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