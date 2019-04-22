Международный конкурс "Золотой микрофон" завершился в Костанае

Конкурс, в котором приняли участие 98 исполнителей из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья, завершился 21 апреля гала-концертом на сцене областной филармонии им. Умурзакова.

На протяжении двух конкурсных дней члены жюри, в которое вошли представители Италии, Болгарии, России и Казахстана, выбирали лучшие номера.

Открыл гала-концерт итальянский певец, композитор, директор международного конкурса «CREATIVITA SENZA FRONTIERE» Микеле Пома, исполнивш нестареющий хит "Besame mucho”.

Микеле Пома

Обладатели премий 3-й степени получили в награду смартфонами, лауреаты 2-й и 1-й степени - планшеты.

- Мне очень нравится этот конкурс, - рассказала "НГ" Ольга ГОРНИЧАР, педагог и мама участницы Анастасии Горничар (Могилев, Белоруссия). - Три года назад я уже привозила свою воспитанницу, которая стала лауреатом в средней группе, а уже в этом году привезла свою дочь. Она занимается вокалом с 4-х лет. У вас очень сильная конкуренция. Соперничество с вокалистами такого уровня дает возможность для дальнейшего творческого роста. Также это помогает определить свой уровень и выявить слабые места для дальнейшей работы. К тому же у вас отличная организация. У нас была трудная дорога, но мы обязательно еще будем приезжать к вам.

Ольга Горничар

Зал замер, когда 13-летний конкурсант из Челябинска Дмитрий КРИЦКИЙ исполнял песню «Мама».

Дмитрий Крицкий

- Отличный конкурс, все понравилось, такие добрые люди, - рассказал Дмитрий "НГ" после выступления. - Встретил много новых друзей. Мы уже были в Казахстане - на конкурсах "Шаттык" и "Бозторгай". Но давно мечтали попасть именно на «Золотой микрофон». Потому что здесь очень высокий уровень и хорошие конкуренты. Правда, сейчас у меня началась мутация голоса, поэтому поездка была под вопросом. Но все-таки решили ехать. На такие конкурсы хочется приезжать и не раз.

На вопрос, планирует ли он связывать свою жизнь с музыкой, мальчик ответил:

- У человека должны быть две профессии. Я хочу быть певцом и следователем.

- Я сама с детства участвовала в «Золотом микрофоне, а теперь уже семь лет подряд привожу сюда своих учеников, - рассказала педагог по вокалу из Амангельдинского района Фариза ЖОЛАМАНОВА. - В этот раз мои ребята получили первое, второе и третье места А еще мой воспитанник Ерназ Кабдыханитов получил бесплатную путевку на международный конкурс в Италию. Его пригласил лично Мигеле Пома.

Еще один участник, который буквально заворожил зал, лауреат 1-й степени Фараби СУЛТАНОВ, приехавший из Алматы.

Фараби Султанов

- Все прошло на высшем уровне. Все было честно, конкурсанты очень талантливые, - говорит он. - Сам я родом из Костаная, но сейчас заканчиваю обучение на оперном отделии в алматинском колледже имени П. И. Чайковского. Очень люблю Шумана, Римского-Корсакова, но сюда привез эстрадные вещи. Репертуар готовил сам.

Жемчужиной гала-концерта стала обладательница Гран-при - 13-летняя Ясмин ИБРАЕВА из Костаная. Она исполнила очень сложную копозицию Уитни Хьюстон «I will always love you». Богатый грудной тембр, чистые ноты, иногда казалось, что это поет сама Уитни. Ясмин получила не только путевку на большую сцену, но и сертификат на 300 000 тенге.

Ясмин Ибраева

- Я совсем не ожидала, что одержу победу, - рассказала она. - Мне очень приятно, я счастлива! Я хочу дальше развиваться и не останавливаться на достигнутом. Сейчас мы с моим педагогом Тулкибеком Рсмаганбетовым планируем выезжать за границу и принимать участие в других международных конкурсах. А всем тем, кто будет участвовать в «Золотом микрофоне», хочу пожелать удачи!

Лауреаты конкурса "Золотой микрофон"

Ибраева Ясмин Гран-при г. Костанай

Младшая группа 7-10 лет

Тлеумбетова Жасмин I Казахстан, г.Нур-Султан Кунадилова Асель II Казахстан, г.Нур-Султан Едрес Абильмансур II Костанайская обл, Затобольск. Нуруллаев Диярбек III Узбекистан, г. Ташкент Сарманбек Саят III Казахстан, Кызылорда Беркимбаева Самира III Костанайская обл. Карабалыкский район. Сомтемирова Аружан III г. Костанай

Средняя группа 11-13 лет

Mileja Stankeviciute I City Kaunas Lithuania Базарбай Каракат II Кызылординская область Музафар Гаухар II Казахстан, Павлодар Крицкий Дмитрий III Россия, Челябинск Группа «Jam music band» III Казахстан, г. Алматы

Старшая групппа 14-17 лет

Златева Александра I Республика Болгария, г. Разград Омиржан Асылжан II Костанайская обл. Амангельдинский р-он Жанкиш Акмарал II Костанайская область, г. Аркалык Амангельдиев Асылан III Казахстан, г.Нур-Султан

Профи-группа 18-21 год

Султанов Фараби I Казахстан, г. Алматы Ахметбеков Ельдар II Казахстан, г.Нур-Султан Куснадин Акбота II Казахстан, г.Нур-Султан Нурдуллаева Макпал III Казахстан, г. Костанай

Спецприз - Горничар Анастасия - Беларусь, Могилев.

Голос инстаграмма – Айназ Жумагали, Амангельдинский район

Абильмансур Едрес



Асылжан Омиржан



Ельдар Ахметбеков



Жасмин Тлеумбетова