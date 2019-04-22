Водителя акимата Рудного оштрафовали за неправильную парковку

Служебный автомобиль акимата Рудного был замечен в нарушении ПДД 3 апреля, в 15:31, на ул. Ленина. Обращение о нарушении опубликовал Жан Ботанов на блоге акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Кадр из видео

"Сотрудники акимата на служебной автомашине марки KIA гос. номер 353 АА 10 нарушили ПДД (стоянка в зоне действия знака "стоянка и остановка запрещена", и менее чем в 5 метрах от пешеходного перехода)", - написал в своем обращении Ботанов.

К обращению он прикрепил видеозапись.

Ответ акима Костанайской области был опубликован 18 апреля.

"За совершение административного правонарушения к административной ответственности привлечен водитель а/м Киа государственный номер 353АА10 по статье 597 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - говорится в ответе.

Согласно этой статье, водитель должен заплатить штраф в размере 5 МРП.