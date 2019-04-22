Форум
Добринцофф
Помойка невероятного размера в Костанае должна стать предметом внимания властей
А вообще некоторые категории граждан конечно свиньи,у меня соседи повадились свой мусор из дома кидать в урну которая стоит возле магазина.Очень удобно, идёшь утром на работу и мимоходом кидаешь...
22.04.19 22:10
Victor Yang
Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
Козлов я: Вангую,шо в Хохляндии начинается разброд и шатания Начинается? Там уже лет пять как разброд и шатания. Ничего там не изменится - всё будет как было.
22.04.19 22:09
Добринцофф
Помойка невероятного размера в Костанае должна стать предметом внимания властей
Змея Подколодная: Сами жители и мусорят.Там бесполезно убирать, опять нагадят. Зато как удобно,не нужно заморачиваться с уборкой и вывозом мусора. Делаешь свалку,потом снимаешь...
22.04.19 22:04
Козлов я
Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
Вангую,шо в Хохляндии начинается разброд и шатания. Зе начнет сразу давить новомодными реформами, правый сектор начнет противоборствовать. Затем, выборы в Раду будут только в октябре, а она насквозь...
22.04.19 21:27
ирония
Помойка невероятного размера в Костанае должна стать предметом внимания властей
Тоже обратила внимание на эту свалку, но сегодня проезжала мимо и уже там убирают. Но еще есть одна помойка по Алтынсарина , между пластокно , дет. больницей и кладбищем. Как только появилось фирма...
22.04.19 21:00
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Водителя акимата Рудного оштрафовали за неправильную парковку

22 апреля 2019, 14:43 |  Происшествия

Служебный автомобиль акимата Рудного был замечен в нарушении ПДД 3 апреля, в 15:31, на ул. Ленина. Обращение о нарушении опубликовал Жан Ботанов на блоге акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Кадр из видео

"Сотрудники акимата на служебной автомашине марки KIA гос. номер 353 АА 10 нарушили ПДД (стоянка в зоне действия знака "стоянка и остановка запрещена", и менее чем в 5 метрах от пешеходного перехода)", - написал в своем обращении Ботанов.

К обращению он прикрепил видеозапись.

Ответ акима Костанайской области был опубликован 18 апреля.

"За совершение административного правонарушения к административной ответственности привлечен водитель а/м Киа государственный номер 353АА10 по статье 597 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - говорится в ответе.

Согласно этой статье, водитель должен заплатить штраф в размере 5 МРП.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.04.19 16:39 Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
22.04.19 15:35 Международный конкурс "Золотой микрофон" завершился в Костанае
22.04.19 13:48 Вопрос о пастбищах стал причиной схода жителей сел Александровка и Жуковка в Костанайском районе
22.04.19 11:59 Вопросы костанайца дважды за месяц прозвучали в суперблице в "Что? Где? Когда?"
22.04.19 11:38 Аресты во время "Алматы марафона": в действиях активистов полиция усмотрела неуважение к бегунам
22.04.19 11:17 Где будут отключать электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
22.04.19 10:24 Аварию на ул. Урожайной прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
22.04.19 08:55 Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
21.04.19 22:35 Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
21.04.19 11:18 Создать ЕНПФ было ошибкой - Жамишев

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 3
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх