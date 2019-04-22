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Аресты во время "Алматы марафона": в действиях активистов полиция усмотрела неуважение к бегунам

22 апреля 2019, 11:38 |  Происшествия

Активисты вышли с плакатами на трассу "Алматы Марафона". Двоих из них арестовали на 15 суток, передает Informburo.kz. В полиции Алматы объяснили, почему задержали двух активистов, которые развернули плакаты во время проведения "Алматы Марафона".

Активисты растянули плакат во время марафона / Фото из соцсетей

Инцидент произошел 21 апреля во время ежегодного спортивного мероприятия, в котором участвовали более 30 тысяч человек, в том числе 500 иностранцев из 53 зарубежных стран. Общественный порядок и безопасность участников на месте обеспечивали около двух тысяч сотрудников полиции.

Активистов задержали / Фото из соцсетей

На пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина полицейские заметили людей, которые развернули плакаты с надписями "От правды не убежишь", "#У меня есть выбор", "#ADILSAILAYUSHIN". По данным департамента полиции Алматы, молодые люди не подчинились требованиям полицейских: они отказывались предъявить свои документы и представиться. Для установления личности фигурантов доставили в управлении полиции Бостандыкского района.

В отношении двух активных участников Бейбарыса Толымбаева и Асии Тулесовой собрали административные материалы по статье 488, часть 3, КРКобАП ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций"). Специализированный межрайонный административный суд города Алматы вынес решение арестовать правонарушителей на 15 суток.

"На проезжую часть стали выбегать люди, желающие их сфотографировать, тем самым создавали препятствия движению участников забега: могли образоваться давка и паника, с печальными последствиями. И более того, со стороны правонарушителей – это очевидное неуважение к участникам марафона", – сообщили в полиции.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства отметил, что активисты Бейбарыс Толымбаев и Асия Тулесова нарушили законодательство о проведении митингов, шествий и демонстраций.

"Политических лозунгов не было. Причём тут выборы?! Ещё раз говорю, в городе проводилось спортивное мероприятие, оно было заранее запланировано. В городе были афиши, 17 тысяч спортсменов принимают участие, и в этот момент двое разворачивают плакат и мешают проведению спортивного мероприятия. Это разве не нарушение закона?" – отметил глава МВД.

Как сообщает Радио Азаттык, в понедельник, 22 апреля, свыше десятка граждан собрались у здания городского суда, чтобы выразить поддержку Асие Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова.

Фото azattyq.org
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§ arman_kst
Re: Аресты во время "Алматы марафона": в действиях...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.04.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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