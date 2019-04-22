Вопросы костанайца дважды за месяц прозвучали в суперблице в "Что? Где? Когда?"

Вопрос Сергея Смоленюка сыграл в финале весенней серии игр, которая также стала 500-й юбилейной игрой.

Кадр из записи "Первого канала"

По правилам, во время суперблица за столом остается только один знаток, которому нужно ответить на три вопроса. Для раздумий над каждым вопросом дается 20 секунд.

"Если заглянешь к нему, вспомнишь средневековую инквизицию. Он обречен на вечную пытку. Три четверти из них кончают чахоткой. Правда, если уберут их, уйду и я". О человеке какой профессии это сказал Константин Сергеевич Станиславский, поинтересовался у знатоков Смоленюк.

Вопрос Сергея Смоленюка озвучивают на 1.10.35 / Видео "Первого канала"

Эльман Талыбов смог правильно ответить на вопрос костанайца.

Вопрос, который задал Сергей, был решающим для команды знатоков. Счет на тот момент составлял 5:5. Талыбов уже ответил на два вопроса из трех в суперблице и от ответа на вопрос Смоленюка зависило, кто станет победителем: знатоки или зрители.

Две недели назад вопрос Сергея также уже выпадал знатокам в суперблице. Тогда они смогли ответить на него только с помощью ведущего, в связи с чем костанайцу пообещали выплатить 25 000 рублей.