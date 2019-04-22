Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
21 апреля состоялся второй тур украинских президентских выборов. Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным, с огромным отрывом побеждает действующего президента Петра Порошенко, передает Радио Азаттык.
Фото REUTERS
Во втором туре голосования, состоявшемся 21 апреля, популярный актер и шоумен одержал победу над действующим президентом Петром Порошенко. По данным Национального экзитпола, за Зеленского проголосовали 73% избирателей, за Порошенко – 25,5%.
Идет подсчет голосов. По данным Центризбиркома Украины, явка избирателей во втором туре превысила 61%. Пока подсчитаны чуть более 3% избирательных бюллетеней, поступающие данные в основном подтверждают результаты экзитполов. "День голосования прошел успешно, и даже по сообщениям полиции количество обращений и жалоб намного меньше, чем было во время
голосования в первом туре 31 марта", – сказал заместитель главы
ЦИК Евгений Радченко на брифинге в воскресенье вечером.
Петр Порошенко уже поздравил Владимира Зеленского с победой, но заявил, что остается в политике и намерен сформировать "сильную парламентскую оппозицию" новому президенту. Очередные выборы в Верховную раду должны состояться в октябре.
В адрес Владимира Зеленского начали поступать поздравления от лидеров иностранных государств. Например, премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал это на украинском языке:
1/2 Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах Президента 🇺🇦України! @zeteam_official— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019 г.
А вот что заявил сам победитель выборов Владимир Зеленский, обращаясь к гражданам не только своей страны, но и других постсоветских государств:
Зеленский странам постсоветского пространства: "Посмотрите на нас. Вы все можете!" - https://t.co/1XXzVH4xzn pic.twitter.com/rbWOxuuIeS— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 21 апреля 2019 г.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на результат выборов, проявив вежливость как к победителю, так и к побежденному:
Он поздравил Владимира Зеленского с победой и поблагодарил Петра Порошенко за "5 лет, за которые было много сделано".
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