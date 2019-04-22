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Владимир Зеленский избран новым президентом Украины

22 апреля 2019, 08:55 |  Общество

21 апреля состоялся второй тур украинских президентских выборов. Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным, с огромным отрывом побеждает действующего президента Петра Порошенко, передает Радио Азаттык.

Фото REUTERS

Во втором туре голосования, состоявшемся 21 апреля, популярный актер и шоумен одержал победу над действующим президентом Петром Порошенко. По данным Национального экзитпола, за Зеленского проголосовали 73% избирателей, за Порошенко – 25,5%.

 

Идет подсчет голосов. По данным Центризбиркома Украины, явка избирателей во втором туре превысила 61%. Пока подсчитаны чуть более 3% избирательных бюллетеней, поступающие данные в основном подтверждают результаты экзитполов. "День голосования прошел успешно, и даже по сообщениям полиции количество обращений и жалоб намного меньше, чем было во время
голосования в первом туре 31 марта", – сказал заместитель главы
ЦИК Евгений Радченко на брифинге в воскресенье вечером.

Петр Порошенко уже поздравил Владимира Зеленского с победой, но заявил, что остается в политике и намерен сформировать "сильную парламентскую оппозицию" новому президенту. Очередные выборы в Верховную раду должны состояться в октябре.

В адрес Владимира Зеленского начали поступать поздравления от лидеров иностранных государств. Например, премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал это на украинском языке:

А вот что заявил сам победитель выборов Владимир Зеленский, обращаясь к гражданам не только своей страны, но и других постсоветских государств:

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на результат выборов, проявив вежливость как к победителю, так и к побежденному:

Он поздравил Владимира Зеленского с победой и поблагодарил Петра Порошенко за "5 лет, за которые было много сделано".
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 22.04.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другого и не стоило ожидать. С Порохом уже и так все ясно. Ничего хорошего ждать не стоит. Может молодой и амбициозный актер сможет что-то изменить. Опыта как политика нет, но и не боги обжигали горшки.
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§ Victor Yang
Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11461
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.04.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Может молодой и амбициозный актер сможет что-то изменить. Опыта как политика нет, но и не боги обжигали горшки.

Всё президенты - ставленники элиты. Зеленский будет действовать в интересах Коломойского. И вряд ли что-то поменяется. Тем более, что роль президента на Украине не такая как у нас.
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§ maxsaf
Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.04.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нового первые пять лет уйдет только на то, чтобы правила игры вкурить. Этим будут пользоваться опытные акулы политики. Он думает, что первым делом начнет бороться с коррупцией. Но это она начнет бороться с ним. Матерые начнут прорабатывать многоходовки, кароч, Зеля попал.
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§ таноми52
Re: Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.04.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На безрыбье и рак рыба! На безлюдье и Фома дворянин!
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* директор пляжа
Re: Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.04.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Посмотрите на нас. Вы все можете!"
Вперед! за новыми кредитами от Евросоюза! :lol:
Цитата:
Матерые начнут прорабатывать многоходовки, кароч, Зеля попал.
согласен, сожрут его. Как-то уж слишком все пущено на самотек. В ту дыру куда скатилась страна и за 5 лет не вытащишь отуда. Ну или в последствии, как озвучивалось ранее шоколадным королем, будет очередной марионеткой в руках реально правящей элиты.
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§ Валентин
Владимир Зеленский избран новым президентом Украины
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7528
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.04.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Вася! Ты опять за собой смыть забыл?!
- Ай, жена, ну что ты начинаешь! Ты посмотри что там на Украине творится!
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