Создать ЕНПФ было ошибкой - Жамишев
Председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев высказался о работе ЕНПФ в рамках диалога KASE Talks, передает Kursiv.kz.
Фото: Kapital
Болата Жамишева, как и Григория Марченко, в Казахстане считают отцами-основателями пенсионной системы. Поэтому в рамках диалога KASE Talks аудитория интересовалась его мнением о работе ЕНПФ.
«Я думаю, создание ЕНПФ было ошибкой. Если ошибка допущена, нужно пытаться использовать преимущества. (...) Можно сделать, что контроль за эффективностью управления осуществлялся не надзорным органом, а ЕНПФ», - высказал точку зрения Болат Жамишев.
Кроме того, он поддержал инициативу создания в стране компаний по управлению пенсионными активами.
«Инициатива по созданию частных управляющих компаний – это хорошая инициатива. (...) В этом случае, полномочия ЕНПФ могут быть очень широкими, такими какие фонд пропишет при передаче прав управления деньгами. ЕНПФ может быть ответственен за сбор пенсионных взносов, за передачу в управление, за сохранность и преумножение», - пояснил спикер.
Напомним, пока все инвестиции ЕНПФ одобряются Государственной комиссией по модернизации экономики РК.
Так, в марте прошлого года Aviva Investors, крупнейшая инвестиционная компания мира, получила $220 млн ЕНПФ по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков».
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