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21.04.19 11:00
Victor Yang
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JereK: них никак не может вода из унитаза потечь? А чего, все же самотеком и без напора.. Это, как раз, в первую очередь.
21.04.19 09:55
таноми52
Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее
Vradon: Может факты есть. или пустой треп здесь? Игнор! Не хочу опускаться до "дискуссий" с Анусом.
21.04.19 09:02
Butch
Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее
Господин Воронин, как обычно, преподносит информацию с одной, неизменной, точки зрения: они там "наверху" - ай, какие нехорошие. Однако "верх" всегда и везде соответствует...
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Анатолий Сальник
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Казахстанца, провозившего в багажнике 6 автоматов Калашникова и магазины к ним, задержали на Кайраке

21 апреля 2019, 10:25 |  Происшествия

Задержанный 26-летний житель Алматы пояснил, что приобрел оружие в Москве и для собственной коллекции, поскольку является членом общества коллекционеров города Алматы. Об этом сообщает Карабалыкская районная газета "Айна". Он следовал на автомобиле «Шкода» из Челябинска в Костанай 17 апреля.

Фото газеты "Айна"

Алматинец проказал пограничникам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации, из текста которого следовало, что списанное оружие прошло экспертизу и признано непригодным к стрельбе. Кроме того, молодой человек предоставил документ, свидетельствующий о том, что он член коллекционного объединения. Однако согласно казахстанскому законодательству на ввоз огнестрельного оружия любых видов необходимо разрешение органов МВД. То есть предварительно необходимо согласовать свои намерения с полицией. 

Фото газеты "Айна"

Материалы дела переданы  в отдел полиции Карабалыкского района для досудебного расследования. В его рамках назначат экспертизу, которая должна доказать, что автоматы уже по сути не являются оружием.

"Айна" пишет, что цена одного охолощенного автомата Калашникова на рынке - не меньше 22 000 российских рублей.
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