Казахстанца, провозившего в багажнике 6 автоматов Калашникова и магазины к ним, задержали на Кайраке

Задержанный 26-летний житель Алматы пояснил, что приобрел оружие в Москве и для собственной коллекции, поскольку является членом общества коллекционеров города Алматы. Об этом сообщает Карабалыкская районная газета "Айна". Он следовал на автомобиле «Шкода» из Челябинска в Костанай 17 апреля.

Фото газеты "Айна"

Алматинец проказал пограничникам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации, из текста которого следовало, что списанное оружие прошло экспертизу и признано непригодным к стрельбе. Кроме того, молодой человек предоставил документ, свидетельствующий о том, что он член коллекционного объединения. Однако согласно казахстанскому законодательству на ввоз огнестрельного оружия любых видов необходимо разрешение органов МВД. То есть предварительно необходимо согласовать свои намерения с полицией.

Фото газеты "Айна"

Материалы дела переданы в отдел полиции Карабалыкского района для досудебного расследования. В его рамках назначат экспертизу, которая должна доказать, что автоматы уже по сути не являются оружием.

"Айна" пишет, что цена одного охолощенного автомата Калашникова на рынке - не меньше 22 000 российских рублей.