"Украли и пол, и стены" - дачное воровство приобретает невиданные размеры в Костанае

На наших садовых участках всегда крали широкомасштабно. Вывезти весь металл, подогнав машину с краном, украсть забор - почти в каждом садовом обществе такое случается едва ли не ежегодно. Но то, что пришлось пережить жительнице Костаная Анастасии СЕРИКОВОЙ - случай все-таки уникальный.

На днях Анастасия решила посетить свои дачные угодья в СО "Строитель" и открыть сезон. Но оказалось, открывать его практически негде.

- Забор повален, окна выбиты, трехкубовая емкость - штука нелегкая - вывезли. Это я, еще в дом не заходя, поняла. А когда зашла - в нашем обжитом доме не было ни пола, ни внутренних стен, ни мебели. - рассказывает Анастасия. - Сразу вызвала полицию, написала заявление. Полицейские только руками развели, говорят, даже они видят такое в первый раз.

Здесь был добротный пол, деревянная перегородка и обшивка из лакированного дерева

Они, грустно улыбается Анастасия, даже спросили: «А здесь точно что-то было?». И не мудрено, поверить, что еще прошлой осенью тут был полностью укомплектованные участок, невозможно. Выглядит действительно так, будто дача простояла заброшенной несколько лет.

- Тут два этажа было и в каждом по две комнаты, вон след остался на потолке от стены, теперь и не скажешь. Старую мебель разобрали, а ту, что была поновее, вынесли, - комментирует жуткую картину хозяйка дачи.

Воры "работали" со вкусом и явно не один день. Они оставили в домике лестницу, по которой спускались внутрь. Принесенную откуда-то дверь положили на особо сырой участок земли возле дома, чтобы выносить было удобнее.

- У многих после зимы что-то пропадает, недавно разговаривала с бабушкой, которая живет на соседней улице, у нее весь металл вынесли, охраны то нет, - рассказывает наша героиня, пока мы вместе едем к председателю.

- Дачное общество «Строитель» не предусматривает охраны, - подтверждает председатель СО "Строитель" Владимир ВОРОНЦОВ. - Мы пробовали пользоваться услугами конной полиции, но кражи от этого не уменьшились. Есть вариант заключения контракта с охранной службой и установка сигнализации на свой участок. Но это весьма дорогостоящая услуга.

Воронцов считает, что вина владельцев участков в происходящем тоже есть.

- Сейчас только приехал с очередных разборок. Четыре молодых человека хотели снять металлический забор на одной из дач нашего общества. Я сам их заметил, заявление написал, а хозяин помирился. Потребовал только, чтобы они восстановили забор. А они вышли из отделения довольные и еще попросили, чтобы я их обратно довез, - разводит руками председатель.

Полиция завление Анастасии приняла, но сотрудники сказали ей, что шансов найти воров немного.