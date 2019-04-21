«Из нас делают идиотов?! Не хочется это глотать!» - после игры между командами «Тобол» и «Жетысу» состоялась пресс-конференция тренеров

После безрезультативной игры (а встреча "Жетысу" и "Тобола" закончилась со счетом 0:0) журналисты хотели получить ответы на главный вопрос: в чем же причина такого исхода?

На пресс-конференции главный тренер талдыкорганской команды ФК «Жетысу» Дмитрий ОГАЙ был немногословен, но не стеснялся в выражениях.

- Я вам скажу так, уже который матч подряд судейство непонятное. Если так будет продолжаться, какой смысл играть вообще? То что происходило на поле в плане судейства... ни в какие рамки. Пускай нас обыграют в честном матче. А так судья обложил штрафными, какой футбол тут возможен? «Тобол» очень хорошая команда, практически на протяжении всего матча доминировала, но еще и судья в нашу сторону постоянно свистит. Надо заканчивать с этим безобразием вообще! Почему? Да потому, что это до добра не доведет. Будут эмоциональные всплески не только с моей стороны, но и со стороны остальных тренеров. Я думаю, надо всем собраться и это решать. Ведь все же понимают, что у нас происходит. Ну зачем кого-то тащить за уши в чемпионы. Ну пускай «Астана», «Кайрат», «Тобол», «Ордабасы» - неприкосновенные четыре команды разыграют между собой чемпионат! А все будут наблюдать! И все! Для чего чемпионат нужен? Кому нужен? И потом если вы загляните в комментарии, вы увидите вопросы, почему некоторые команды начинали свои игры с командами первой лиги, а другие с фаворитами. Это что, жребий слепой? Это же смешно! Из нас делают идиотов, что ли?! Противно это глотать все! И не хочется этого глотать! Поймите я столько лет в футболе, если дальше будут все молчать, дальше это и будет продолжаться! Я все сказал. Больше мне о сегодняшнем футболе сказать нечего.

Экс-тренер ФК «Тобол», а ныне наставник "Жетысу" резко покинул комнату для пресс-конференций, журналисты не смогли задать ему ни единого вопроса.

Следом за ним зашел и действующий главный тренер ФК «Тобол» Владимир ГАЗЗАЕВ.

- Мы очень разочарованы потерей двух очков. Команда «Жетысу» оборонялась все 90 минут всей командой. Оказалось достаточно проблематично эту оборону вскрыть. Мы в принципе готовились к такой игре. Забей мы, реализуй свои моменты Себаи (у него было несколько стопроцентных моментов), игра пошла бы по другому. Далее можно было бы еще забить. Команда «Жетысу» играла в обороне, но, к сожалению, не получилось. В футболе такое бывает. В целом не могу упрекнуть наших футболистов ни в отсутствии желания, ни в недостаче самоотдачи. Все очень хотели победить, но не получилось. Мы будем готовится очень серьезно к следующему туру.

- Удовлетворены ли вы качеством игры в плане тактики?

- Да, удовлетворен. За счет замен мы пытались усилить наши атаки. Наша команда провела всю игру в нападении. Да, создали не столько моментов сколько хотелось бы. Но нужно понимать, что команда «Жетысу» очень организованно оборонялась. И когда команда обороняется всеми игроками, которые находятся на поле, играть не просто. Конечно мы должны еще прибавлять в плане скорости, скорости принятия решений, в плане обострения игры, но у нас хороший потенциал. Я вижу наших игроков и в чем они могут прибавить.

- Дмитрий Огай был недоволен судейством. Как вы прокомментируете работу судей?

- А что судья не так сделал? Я не могу понять. Я лично судейские моменты не обсуждаю. Хотя могу сказать: судейство абсолютно было нормальное. Единственное - было слишком много фалов. Любое падение «Жетысу» - а они валялись на поле практически всю игру — оттягивало время, это было явно видно. Нам нужно всем стремиться к лучшему на примере лучших европейских чемпионатах. И для болельщиков было бы интереснее, если бы футбол проходил динамично. А динамично он будет проходить, если команды больше будут показывать темп игры, противостояние на поле. Иначе с каждым свистком качество игры снижается. Так же хотел бы пожелать «Жетысу» удачи в следующих играх. Огай создал организованную команду.