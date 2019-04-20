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"Тобол" не смог победить "Жетысу" и впервые потерял очки в КПЛ-2019
20 апреля 2019, 19:16 | Спорт
Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Жетысу" в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 20 апреля, в Костанае и завершилась со счетом 0:0.
И для "Тобола", и для "Жетысу" эта ничья стала первой в КПЛ-2019. Ранее костанайский клуб выиграл пять матчей из пяти, а талдыкорганцы одержали три победы и потерпели два поражения. У "Тобола" теперь 16 очков, а у "Жетысу" - 10.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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