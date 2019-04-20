Персональная выставка скульптора Александра Воткала «Впечатления и жизнь» открылась в Костанае

Выставки работ скульпторов в Костанае проходят не часто. Зритель больше привык видеть в картинной галере живопись и графику. Со скульптурой сложнее. Часто идеи автора невозможно воплотить в жизнь по чисто практическим соображениям.

Многие вещи так и остаются на стадии эскизов или миниатюрных моделей. Тем ценнее каждая выставка, на которой скульптор представляет плоды своих многолетних трудов. Ведь только так зритель может получить полное представление о его стиле и эволюции его творчества.

Для костанайского скульптора Александра Воткала это пятая персональная выставка, кстати, приуроченная к юбилею: 1 января этого года автору исполнилось 65 лет.

Александр Воткал увлекся скульптурой еще в детстве. Начиналось все со школьного кружка, где ученик Урицкой школы занимался резьбой по дереву. После школы он не стал сразу связывать свою жизнь с творчеством, а выбрал востребованную во все времена профессию строителя и закончил Рудненский индустриальный институт. Успел поработать на стройках области. Но, в конце концов, призвание победило и уже в 1980 году в Костанае состоялась его первая персональная выставка.

В 90-е годы скульптор много занимался оформительскими работами не только в Костанае, но и в Рудном и даже уральских городах Шадринске и Касли. В 2000-х годах прошли еще три персональные выставки Александра Воткала, и вот, пятая – «Впечатления и жизнь», проходит в эти дни в галерее.

Название выставки очень точно отражает характер выставленных скульптур, макетов и эскизов. Идеи для творчества автор действительно черпает из жизни.

- В основном в моих произведениях – друзья, родственники, коллеги, костанайцы. Например, мои соседи по даче, сами не зная того, стали героями скульптуры,- рассказывает Александр ВОТКАЛ. - Не все работы получаются сразу, в один присест. Некоторые создаются долго, на них уходит не один год. Например, работу «Цивилизация» я делал четыре года. А «Казахстан» был задуман в 2002 году, тогда же появился первый вариант, а окончательно работа завершалась только в прошлом году.

Александр Николаевич добавил, что скульптура – очень трудоемкий вид искусства. И дорогостоящий. К примеру, перевод в бронзу стоит немалых денег, поэтому часть задумок так и остается навсегда в виде макетов из гипса или пластилина.

На этой выставке много интересного. Необычно выглядят работы, сделанные из природного материала – коряжника и веточек. Пожалуй, только с лупой можно рассмотреть места соединения разных частей фигурок, изображающий героев басен Крылова. Кажется, что корни и ветки так и росли, и автору почти не пришлось прилагать усилий. Это и есть мастерство высшего класса: создать у зрителя впечатление необычайной легкости исполнения.

Очень интересны фото работ, которые только ждут «конвертации» в металл, а пока исполнены в пластилине. Это жанровые сценки из народной жизни, со всеми его пороками и грехами: «Третьим будешь?», «Труженики антисемейных отношений», «Неугомонная».

Работы Александра Воткала выставлены в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона, Люксембурга, Пекина, Рима. В Костанайской картинной галерее выставка «Впечатления и жизнь» продлится до 30 апреля.