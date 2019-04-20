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В Испании сказку "Красная шапочка" назвали сексистской и изъяли из школ

20 апреля 2019, 10:30 |  Культура

В Барселоне администрации школ начали борьбу с детскими книгами, которые содержат признаки скрытого сексизма и пропагандируют гендерные стереотипы. Под раздачу попали около 200 различных книг, включая "Красную шапочку" и "Легенду о Святом Георгие", пишет informburo со ссылкой на The Guardian.

Иллюстрация к сказке Шарля Перро

Проверку провели члены "Ассоциации пространства и досуга". Они проанализировали действия всех персонажей. В результате, по их мнению, 30% всех книг, которые находились на полках школьной библиотеки, оказались сексистскими и не имеют педагогической ценности.

По словам организаторов тотальной чистки, сказки формируют отношение детей к тем или иным вещам и напрямую влияют на отношения мальчиков к девочкам для определения их ролей в обществе.

"Очень важно, какие книги читают наши дети, потому что традиционная литература иллюстрирует гендерные стереотипы, и хорошо бы иметь книги, которые их сломают", – сказал глава родительского комитета одного из учебных заведений Элсель Клюзелла.
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§ Trueman4400
В Испании сказку "Красная шапочка" назвали сексистской и изъяли из школ
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Отправлено: 20.04.19 - 10:50
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