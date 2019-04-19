Переменчивой будет погода в выходные в Костанайской области

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие три дня, с 20 по 22 апреля, ночью столбик термометра будет опускаться ниже нуля, а вот днем жителей региона ожидает плюсовая температура. В субботу осадков не ожидается, но в воскресенье и понедельник местами они возможны. Также в ближайшие дни местами ожидается туман.

Фото Ксении РЕБИК

- Ночами в эти дни температура будет опускаться до 0-5 градусов мороза, местами до -8 °С, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем столбики термометра будут показывать плюсовую температуру: 4-9 °С, местами 12-15 °С в субботу, а в воскресенье и понедельник 5-10 °С, местами 13 °С.

Ветер в эти дни будет северо-западного направления, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. В субботу местами возможен гололед.