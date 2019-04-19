Студенты Костанайского социально-технического колледжа высадили боярышник в рамках акции "Марш парков 2019"
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Сегодня студенты Костанайского социально-технического колледжа приняли участие в международной экологической акции «Марш парков 2019», цель которой — оказание поддержки особо охраняемым природным территориям.
Возле учебного корпуса КСТК учащимися колледжа посажено 30 саженцев боярышника.
Боярышник прибыл из Урицкого лесопитомника (КГУ «Урицкое учреждение лесного хозяйства»). Чтобы получить эти саженцы, работники питомника посеяли семена боярышника кроваво-красного, а затем в течение трех лет ухаживали за саженцами.
- Стало доброй традицией весной проводить такие акции,- сказал директор КСТК Владимир МЯГКОВ. - В этот день мы стараемся посадить деревья, кустарники. И сегодня мы еще раз покажем, что любовь к природе должна быть не на словах, она должна выражаться в делах. Наши студенты регулярно участвуют в субботниках по очистке берега Тобола, посадке деревьев.
Привезла в колледж молодые растения и согласилась руководить их посадкой заместитель директора Наурзумского заповедника Мария ЗЕЙНЕЛОВА. Она рекомендовала посадить именно боярышник, так как это растение сочетает в себе красоту, пользу, неприхотливость и очень хорошую приживаемость.
- Боярышник хорош тем, что вырастет он кустом или деревом, зависит от посадки,- объяснила Мария Александровна. - Если хотите получить дерево — расстояние между саженцами делайте не менее двух метров. Если посадите чаще, получится прекрасный кустарник. На этом участке мы будем делать так, чтобы выросли деревья.
Мария Зейнелова добавила, что если в последующие годы руководство КСТК захочет продолжать озеленение своей территории, то она с удовольствием примет участие в таких акциях.
Студенты-второкурсники, будущие преподаватели физкультуры, экологи, юристы и менеджеры, довольно быстро уяснили, какого размера надо копать посадочные ямы и как в них должны размещаться саженцы. После посадки каждый саженец был обильно полит Сотрудники КСТК пообещали, что дальнейший уход за боярышником они обеспечат.
Если они сдержат свое слово, лет через пять у корпуса колледжа можно будет прогуляться по боярышниковому скверику.
Фото Ксении РЕБИК
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