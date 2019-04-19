Форум
КГСПС
Аркалык замерзает
В Рудном тоже умники вопили, как им жарко, неделю назад, хотели, чтобы отопление отключили. Сейчас ни одного не слышно.
19.04.19 18:06
ГИП
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Немного информации о реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Кустанай. Генеральный план, с предусмотренными под реконструкцию искусственными покрытиями аэропорта, согласован...
19.04.19 17:32
Гога
Студенты Костанайского социально-технического колледжа высадили боярышник в рамках акции "Марш парков 2019"
Снова прутики без корней воткнули в землю !! Желаю , конечно , чтоб выросли , но что-то сильно сомневаюсь .Тут главное было - отметиться , митинг провести , сфотографироваться ,селфи сделать . да и...
19.04.19 16:46
ВладимирИванович
Из коллекции абсурдных дорожных знаков в Костанае
Под знаком 5.15 "Место стоянки" установлен знак доп.информации 7.17 "Инвалиды" и ещё один знак доп. информации 7.2.5 "Зона действия". Согласно ПДД РК " 7.2.5, 7.2.6...
19.04.19 16:16
drakon
Город и Смог. Фантазии на тему будущего Костаная
ПростоЯ: вон в Федоровке пока был, Взяточника Сошникова - вырастил... :lol:
19.04.19 15:39
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Студенты Костанайского социально-технического колледжа высадили боярышник в рамках акции "Марш парков 2019"

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

19 апреля 2019, 14:20 |  Общество

Сегодня студенты Костанайского социально-технического колледжа приняли участие в международной экологической акции «Марш парков 2019», цель которой — оказание поддержки особо охраняемым природным территориям.

Возле учебного корпуса КСТК учащимися колледжа посажено 30 саженцев боярышника.

Боярышник прибыл из Урицкого лесопитомника (КГУ «Урицкое учреждение лесного хозяйства»). Чтобы получить эти саженцы, работники питомника посеяли семена боярышника кроваво-красного, а затем в течение трех лет ухаживали за саженцами.

- Стало доброй традицией весной проводить такие акции,- сказал директор КСТК Владимир МЯГКОВ. - В этот день мы стараемся посадить деревья, кустарники. И сегодня мы еще раз покажем, что любовь к природе должна быть не на словах, она должна выражаться в делах. Наши студенты регулярно участвуют в субботниках по очистке берега Тобола, посадке деревьев.

Привезла в колледж молодые растения и согласилась руководить их посадкой заместитель директора Наурзумского заповедника Мария ЗЕЙНЕЛОВА. Она рекомендовала посадить именно боярышник, так как это растение сочетает в себе красоту, пользу, неприхотливость и очень хорошую приживаемость.

- Боярышник хорош тем, что вырастет он кустом или деревом, зависит от посадки,- объяснила Мария Александровна. - Если хотите получить дерево — расстояние между саженцами делайте не менее двух метров. Если посадите чаще, получится прекрасный кустарник. На этом участке мы будем делать так, чтобы выросли деревья.

Мария Зейнелова добавила, что если в последующие годы руководство КСТК захочет продолжать озеленение своей территории, то она с удовольствием примет участие в таких акциях.

Студенты-второкурсники, будущие преподаватели физкультуры, экологи, юристы и менеджеры, довольно быстро уяснили, какого размера надо копать посадочные ямы и как в них должны размещаться саженцы. После посадки каждый саженец был обильно полит Сотрудники КСТК пообещали, что дальнейший уход за боярышником они обеспечат.

Если они сдержат свое  слово, лет через пять у корпуса колледжа можно будет прогуляться по боярышниковому скверику.

Фото Ксении РЕБИК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.04.19 17:27 "В клевете невиновна!" - костанайский журналист оправдана судом
19.04.19 17:07 Меры по повышению качества государственных услуг в социальной сфере обсуждаются в Костанайской области
19.04.19 16:01 Переменчивой будет погода в выходные в Костанайской области
19.04.19 13:48 Продукты и немного денег передали семье костанайских инвалидов в рамках проекта "Нужные деньги"
19.04.19 10:42 Эксперты ВОЗ рассказали, стоит ли экономить на дорогих антибиотиках
19.04.19 09:56 Участок улицы Каирбекова перекроют в Костанае
19.04.19 09:00 Минздрав: Казахстанцы не будут предоставлять справки от психиатра и нарколога
18.04.19 23:31 Осужденному за убийство ветерану войны дали реальный срок в Костанае
18.04.19 21:09 Полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, вынесли приговор в Костанае
18.04.19 15:35 Заместитель акима Федоровского района признал вину в получении взятки - АДГСПК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Гога
Re: Студенты Костанайского социально-технического колледжа...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.04.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снова прутики без корней воткнули в землю !! Желаю , конечно , чтоб выросли , но что-то сильно сомневаюсь .Тут главное было - отметиться , митинг провести , сфотографироваться ,селфи сделать . да и деревья не вырастут - расстояние явно меньше 2х метров между двух палочек .Или уже сразу предусмотрели , что погибнут кустики через одного . Да и посадить могли не 30 , а поболее на порядок .
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 0
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх