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Участок улицы Каирбекова перекроют в Костанае
19 апреля 2019, 09:56 | ЖКХ
Проезд для транспорта будет закрыт в связи с реконструкцией в границах улиц Лермонтова и Урожайная. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.
Иллюстративное фото
Строительно-монтажные работы продлятся с 19 апреля по 30 июня. На этот период объезжать закрытый участок предлагается по ул. Красносельской или по ул. Алтынсарина и пр. Кобланды батыра.
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