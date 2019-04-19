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Маркс
Город и Смог. Фантазии на тему будущего Костаная
А где радующие глаз цветущие клумбы, ухоженные газоны, спасительные тенистые аллеи, новые живительные скверы для прогулок горожан? Сегодня видел как "убили" деревья на очередной улице -...
19.04.19 12:15
Kot_Anubis
Город и Смог. Фантазии на тему будущего Костаная
На 100% согласен с автором!
19.04.19 12:14
abaika95
Мнение обывателя «с фактами в руках»
Тот самый: Также и летом: в начале июля светло и в 7, и в 6, и в 5 часов утра. Везде так. Ну, а если в начале июля и просыпаться к 10 утра, тогда и жарко будет . Вы смотрите на весь год в целом:...
19.04.19 12:08
abaika95
Мнение обывателя «с фактами в руках»
Тот самый: Начнем с того, что вторая смена существует только от недостатка мест в школах. А если играть с временем и подстраивать его под реалии, то можно еще на пару-тройку часов вперед сдвинуть...
19.04.19 12:06
drakon
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
ГИП: проект перекраивали несколько раз, урезали до невозможности. Наверное - пилили... :lol:
19.04.19 11:27
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Участок улицы Каирбекова перекроют в Костанае

19 апреля 2019, 09:56 |  ЖКХ

Проезд для транспорта будет закрыт в связи с реконструкцией в границах улиц Лермонтова и Урожайная. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото

Строительно-монтажные работы продлятся с 19 апреля по 30 июня. На этот период объезжать закрытый участок предлагается по ул. Красносельской или по ул. Алтынсарина и пр. Кобланды батыра.
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§ Йцукен
Re: Участок улицы Каирбекова перекроют в Костанае
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 19.04.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы чего озверели, 2.5 месяца делать один пролет. Если коммунальщиков ждете, почему вы их раньше не предупреждаете. Я не думаю что вы планируете ремонт дорог за 2 недели до его начала, а если и так то гнать там все вас надо поганой метлой. Если планируете ремонты делайте это за год до начала и предупреждайте всех коммунальщиков, чтобы в течении 2-х недель-месяца завершать ремонт.
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