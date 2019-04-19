Участок улицы Каирбекова перекроют в Костанае

Проезд для транспорта будет закрыт в связи с реконструкцией в границах улиц Лермонтова и Урожайная. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото



Строительно-монтажные работы продлятся с 19 апреля по 30 июня. На этот период объезжать закрытый участок предлагается по ул. Красносельской или по ул. Алтынсарина и пр. Кобланды батыра.