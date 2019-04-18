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elektron
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
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18.04.19 23:16
Butch
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
"Латка" не подразумевает работ с основанием под покрытием. А здесь, на мой взгляд, проблема именно с ним. Покрытие на "плывущем" основании можно латать до умопомрачения толку от...
18.04.19 22:44
elektron
Полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, вынесли приговор в Костанае
Он наверное тоже деньги ей на машину собирал, как в статье про 62-ух летнего Качарца [Исправлено: elektron, 18.04.2019 - 17:32]
18.04.19 22:30
Тот самый
Мнение обывателя «с фактами в руках»
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18.04.19 22:26
elektron
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
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18.04.19 22:15
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Полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, вынесли приговор в Костанае

Артём МАРУСИЧ

18 апреля 2019, 21:09 |  Криминал

8 лет в колонии максимальной безопасности получил инспектор дорожно-патрульной полиции 28-летний Мустафа МУСАЕВ за то, что вымогал  у костанайской предпринимательницы 10 млн тенге. Он отправлял своей знакомой СМС-сообщения с угрозами  расчленить ее и расправиться с ее близкими, если женщина не передаст требуемую сумму. 

С предпринимательницей полицейский познакомился в сентябре прошлого года. Спустя месяца, 16 октября 2018 года, Мусаев отправил ей первое сообщение с угрозами.

В своих сообщениях Мусаев писал, что обращаться в полицию смысла нет, но потерпевшая написала заявление и 3 ноября 2018 года Мусаева задержали. В ходе обыска в его квартире были обнаружены 40 патронов от пистолета Макарова.


На прениях прокурор отказался от обвинения по статье 287 ч. 3 УК РК (незаконное хранение боеприпасов). Как выяснилось в ходе судебного следствия, работа с боевыми патронами входила в должностные обязанности подсудимого. Днем ранее стрельбы затянулись до позднего вечера и Мусаев решил сдать боеприпасы на следующий день, но этому помешало его задержание.

По статье 194 ч.4 п.2 (вымогательство в особо крупном размере) обвинение запросило 8 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Мусаев вину признал частично. По его словам, отправляя первое сообщение, он опечатался и вместо 1 млн, случайно потребовал 10 млн тенге.

На сегодня сумма 10 млн тенге в рамках статьи 194 УК РК считается в отличае от 1 млн тенге особо крупным размером и предполагает более строгое наказание.

18 апреля суд признал Мусаева виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности, а также лишил его специального звания лейтенанта полиции.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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§ elektron
Полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, вынесли приговор в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.04.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он наверное тоже деньги ей на машину собирал, как в статье про 62-ух летнего Качарца

[Исправлено: elektron, 18.04.2019 - 17:32]
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