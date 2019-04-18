Полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, вынесли приговор в Костанае
Артём МАРУСИЧ
8 лет в колонии максимальной безопасности получил инспектор дорожно-патрульной полиции 28-летний Мустафа МУСАЕВ за то, что вымогал у костанайской предпринимательницы 10 млн тенге. Он отправлял своей знакомой СМС-сообщения с угрозами расчленить ее и расправиться с ее близкими, если женщина не передаст требуемую сумму.
С предпринимательницей полицейский познакомился в сентябре прошлого года. Спустя месяца, 16 октября 2018 года, Мусаев отправил ей первое сообщение с угрозами.
В своих сообщениях Мусаев писал, что обращаться в полицию смысла нет, но потерпевшая написала заявление и 3 ноября 2018 года Мусаева задержали. В ходе обыска в его квартире были обнаружены 40 патронов от пистолета Макарова.
На прениях прокурор отказался от обвинения по статье 287 ч. 3 УК РК (незаконное хранение боеприпасов). Как выяснилось в ходе судебного следствия, работа с боевыми патронами входила в должностные обязанности подсудимого. Днем ранее стрельбы затянулись до позднего вечера и Мусаев решил сдать боеприпасы на следующий день, но этому помешало его задержание.
По статье 194 ч.4 п.2 (вымогательство в особо крупном размере) обвинение запросило 8 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
Мусаев вину признал частично. По его словам, отправляя первое сообщение, он опечатался и вместо 1 млн, случайно потребовал 10 млн тенге.
На сегодня сумма 10 млн тенге в рамках статьи 194 УК РК считается в отличае от 1 млн тенге особо крупным размером и предполагает более строгое наказание.
18 апреля суд признал Мусаева виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности, а также лишил его специального звания лейтенанта полиции.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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