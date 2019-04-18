Полицейский стрелял в сотрудников Нацбюро. Объявлен розыск

Полицейский стрелял в сотрудников Нацбюро в Алматинской области. Об этом сообщил директор департамента по связям с с общественностью Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Арман Бердалин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Национальным бюро по противодействию коррупции совместно со службой собственной безопасности МВД продолжается работа по недобросовестным сотрудникам в системе органов внутренних дел. Департаментом нацбюро по противодействию коррупции по Алматинской области совместно с Управлением собственной безопасности ДП области установлен факт взяточничества начальником отделения административной полиции ОП Панфиловского района (майором полиции), начальником МПС (майором полиции), а также двумя полицейскими патрульной полиции этого же района (сержантами полиции)", - сказал Бердалин на брифинге в Нур-Султане.

По его словам, они подозреваются в получении взятки в сумме 700 тысяч тенге от местного жителя за возврат ранее изъятых ими 2 491 штук шкур ондатры по уголовному делу по статье 399 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, и их частями или дериватами).

"Кроме того, при задержании один из сотрудников патрульной полиции произвел три выстрела в сторону оперативно-следственной группы Антикоррупционной службы. В результате трое сотрудников скрылись с места преступления. По данному факту отделом полиции Панфиловского района зарегистрировано досудебное производство по статье "Применение насилия в отношении представителя власти совершенное с целью укрытия другого преступления", - добавил он.

Кроме того, во взяточничестве подозревается сотрудник полка патрульной полиции Управления полиции Караганды.

"Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области совместно с УСБ ДП области установлен факт взяточничества полицейским полка патрульной полиции УП Караганды (младшим сержантом полиции). Он подозревается в получении взятки в сумме 70 тысяч тенге от гражданина "Б" за непривлечение ее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось", - сказал Бердалин.