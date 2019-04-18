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Недельки две назад приземлялись в Кустанае,как он бухнул об взлётную полосу все аж притихли в салоне,а некоторые наверно и перекрестились,сразу почувствовал домой прилетели :lol: Ну ничё скоро...
18.04.19 10:31
yudjin
Мнение обывателя «с фактами в руках»
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18.04.19 10:30
Сабыр
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Уже надо его закрывать! Как наши реконструируют мы знаем)) Ни ограждения,ни соблюдения норм и т.д. Даже в РФ заезжаешь и сразу чувствуешь разницу, как должно быть в цивилизации, а у нас как дикари.
18.04.19 10:16
таноми52
Мнение обывателя «с фактами в руках»
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18.04.19 09:57
Rexyn
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Токаев: В каждом спальном районе можно найти рекламу наркотиков

18 апреля 2019, 10:40 |  Государство

Стены домов и заборов усеяны QR-кодами, ведущими на сайты по продаже наркотиков, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Министерства внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz  со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото:twitter.com/tokayevkz

"Особо тревожит наших людей активизация наркопреступности. Достать и купить наркотики стало легче. Любой подросток может это сделать через Интернет. В каждом спальном районе можно найти завуалированную рекламу наркотиков. Так называемые ссылки на специальные сайты, QR-коды с выходом в целые интернет-магазины можно найти на стенах домов и заборов наших городов", - сообщил президент.

По его словам, налицо отлаженный криминальный бизнес. "Отсюда возникают домыслы о соучастии сотрудников правоохранительной системы в данной криминальной деятельности. Это недопустимо, поскольку речь идет о здоровье наших детей и нашем будущем", - отметил глава государства.

Токаев заявил о необходимости ужесточения наказания для тех, кто вовлечен в противоправную деятельность, связанную с распространением наркотиков.

"Я ставлю задачу перед полицией: искоренить эту проблему, взять на вооружение не только оперативные меры, но и весь современный технологический арсенал", - поручил президент.
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