Токаев: В каждом спальном районе можно найти рекламу наркотиков

Стены домов и заборов усеяны QR-кодами, ведущими на сайты по продаже наркотиков, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Министерства внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото:twitter.com/tokayevkz

"Особо тревожит наших людей активизация наркопреступности. Достать и купить наркотики стало легче. Любой подросток может это сделать через Интернет. В каждом спальном районе можно найти завуалированную рекламу наркотиков. Так называемые ссылки на специальные сайты, QR-коды с выходом в целые интернет-магазины можно найти на стенах домов и заборов наших городов", - сообщил президент.

По его словам, налицо отлаженный криминальный бизнес. "Отсюда возникают домыслы о соучастии сотрудников правоохранительной системы в данной криминальной деятельности. Это недопустимо, поскольку речь идет о здоровье наших детей и нашем будущем", - отметил глава государства.

Токаев заявил о необходимости ужесточения наказания для тех, кто вовлечен в противоправную деятельность, связанную с распространением наркотиков.

"Я ставлю задачу перед полицией: искоренить эту проблему, взять на вооружение не только оперативные меры, но и весь современный технологический арсенал", - поручил президент.