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Добринцофф
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Недельки две назад приземлялись в Кустанае,как он бухнул об взлётную полосу все аж притихли в салоне,а некоторые наверно и перекрестились,сразу почувствовал домой прилетели :lol: Ну ничё скоро...
18.04.19 10:31
yudjin
Мнение обывателя «с фактами в руках»
таноми52: Странно, почему власти так усложняют этот вопрос? Патамушта власти хотят пилить, а не заморачиваться на то, что хочет какой-то "народишко". Патамушта власти хотят быть...
18.04.19 10:30
Сабыр
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Уже надо его закрывать! Как наши реконструируют мы знаем)) Ни ограждения,ни соблюдения норм и т.д. Даже в РФ заезжаешь и сразу чувствуешь разницу, как должно быть в цивилизации, а у нас как дикари.
18.04.19 10:16
таноми52
Мнение обывателя «с фактами в руках»
Очень убедительно! Странно, почему власти так усложняют этот вопрос? Всё, что ближе к природе человека, должно иметь приоритет. Уж,огромного вреда экономике или административным отношениям от...
18.04.19 09:57
Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сергей_я: С погодой что-то не так на сайте? Текущий прогноз наладили. Над прогнозом на несколько дней программисты еще работают.
18.04.19 09:57
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Два инцидента с самолетами произошло в Костанае

18 апреля 2019, 09:03 |  Происшествия

Колеса самолета "Эйр Астаны" просели в асфальт после посадки в аэропорту в Костанае. Инцидент произошел 17 апреля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

 

"Воздушное судно Airbus A320 P4-KBE, эксплуатируемое авиакомпанией "Эйр Астана", после посадки в аэропорту и производства руления по аэродрому просело колесами левой стойки шасси в асфальтовое покрытие рулежной дорожки", - сообщили в министерстве.

Пострадавших нет. Проводится внутреннее расследование.

В Комитете гражданской авиации отметили, что перед посадкой самолета производились работы по очистке искусственной взлетно-посадочной полосы и перрона. Поручено срочно провести необходимые работы с привлечением специализированной организации по исследованию перрона на предмет прочности и выявлению причин проваливания воздушного судна.

"В настоящее время акиматом Костанайской области производятся работы по реконструкции аэродрома. На той части перрона, где произошел инцидент, работы по усилению не производились", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с июня 2019 года предусматривается усиление и укладка нового асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы. Срок завершения реконструкции - декабрь 2019 года. На данный период на 80 процентов завершены работы по обустройству и расширению перрона непосредственно к аэровокзальному комплексу.

Позже произошел второй за день инцидент с самолетом "Эйр Астана". Об этом рассказал директор департамента по корпоративным коммуникациям авиакомпании Тлек Абдрахимов.

Сообщается, что самолет Boeing 757, выполнявший перегоночный рейс из Нур-Султана в Костанай, после посадки в аэропорту Костаная сошел с рулежной дорожки и увяз правой стойкой шасси в грунте.

"Самолет направлялся для доставки инженеров и запчастей, а также вывоза пассажиров рейса КС 336 по направлению Костанай - Нур-Султан", - пояснили в авиакомпании.

По информации Комитета гражданской авиации, инцидент произошел в 18.00. На место будет направлена специальная комиссия для выяснения обстоятельств.

Фото: ©Tengrinews.kz
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1802
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.04.19 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ща немцы побегут билеты сдавать обратно в кассы. :lol:
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§ arman_kst
Re: Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.04.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До сих пор снежок. На юге тепло.
Делайте нормальный ремонт на полосе
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§ Сабыр
Re: Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.04.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже надо его закрывать! Как наши реконструируют мы знаем)) Ни ограждения,ни соблюдения норм и т.д. Даже в РФ заезжаешь и сразу чувствуешь разницу, как должно быть в цивилизации, а у нас как дикари.
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§ Добринцофф
Re: Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6451
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.04.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недельки две назад приземлялись в Кустанае,как он бухнул об взлётную полосу все аж притихли в салоне,а некоторые наверно и перекрестились,сразу почувствовал домой прилетели :lol:
Ну ничё скоро ремонт,будем надеяться на лучшее,главное что бы опять всё не разворовали.
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