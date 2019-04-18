Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Колеса самолета "Эйр Астаны" просели в асфальт после посадки в аэропорту в Костанае. Инцидент произошел 17 апреля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
"Воздушное судно Airbus A320 P4-KBE, эксплуатируемое авиакомпанией "Эйр Астана", после посадки в аэропорту и производства руления по аэродрому просело колесами левой стойки шасси в асфальтовое покрытие рулежной дорожки", - сообщили в министерстве.
Пострадавших нет. Проводится внутреннее расследование.
В Комитете гражданской авиации отметили, что перед посадкой самолета производились работы по очистке искусственной взлетно-посадочной полосы и перрона. Поручено срочно провести необходимые работы с привлечением специализированной организации по исследованию перрона на предмет прочности и выявлению причин проваливания воздушного судна.
"В настоящее время акиматом Костанайской области производятся работы по реконструкции аэродрома. На той части перрона, где произошел инцидент, работы по усилению не производились", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что с июня 2019 года предусматривается усиление и укладка нового асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы. Срок завершения реконструкции - декабрь 2019 года. На данный период на 80 процентов завершены работы по обустройству и расширению перрона непосредственно к аэровокзальному комплексу.
Позже произошел второй за день инцидент с самолетом "Эйр Астана". Об этом рассказал директор департамента по корпоративным коммуникациям авиакомпании Тлек Абдрахимов.
Сообщается, что самолет Boeing 757, выполнявший перегоночный рейс из Нур-Султана в Костанай, после посадки в аэропорту Костаная сошел с рулежной дорожки и увяз правой стойкой шасси в грунте.
"Самолет направлялся для доставки инженеров и запчастей, а также вывоза пассажиров рейса КС 336 по направлению Костанай - Нур-Султан", - пояснили в авиакомпании.
По информации Комитета гражданской авиации, инцидент произошел в 18.00. На место будет направлена специальная комиссия для выяснения обстоятельств.
Фото: ©Tengrinews.kz
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