Приговор по делу о даче ложных показаний вынес Рудненский городской суд

62-летний житель поселка Качар Валерий СОШНЕВ в 2018 году проходил свидетелем по делу о двух полицейских, которых признали виновными во взяточничестве. 17 апреля он приговорен к пяти годам ограничения свободы за лжесвидетельство.

Почти год назад в том же самом суде Рудного рассматривалось дело в отношении начальника отдела РЭО административной полиции УВД Рудного Александра Панченко и его заместителя Кобыланды Шамельтурова. Полицейских обвиняли в том, что они за взятки выдавали водительские удостоверения выпускникам автошкол без сдачи ими экзаменов. Суд признал их виновными в неоднократном получении взяток. 8 лет лишения свободы получил Панченко, 7 лет его подчиненный Шамельтуров, оба с конфискацией имущества.

Сошнев 22 мая 2018 года дал в суде показания, в которых утверждал, что именно ему принадлежат $100 000, обнаруженные на счете Панченко. Деньги по его словам, предназначались для покупки грузового автомобиля и являлись долей Сошнева в планируемом общем бизнесе. Покупкой автомобилей должен был заниматься именно Панченко, для чего и получил вышеуказанную сумму.

Суд словам Сошнего не поверил и постановил конфисковать всю сумму, а информацию о постановлении довести до сведения прокуратуры Рудного, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Сошнева.

14 марта дело в отношении Сошнева поступило в суд. Его обвинили по статье 420 ч.2 УК РК (заведомо ложные показания по уголовному делу о коррупционном преступлении).

По версии обвинения, Сошнев пытался увести Панченко от дополнительного наказания в виде конфискации.

16 апреля состоялись прения, в ходе которых прокурор просил суд признать Сошнева виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Всего же по данной статье предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы.

По версии защиты, основанием для возбуждения уголовного дела, стало частное постановление суда, которое в свою очередь не подкреплено какими либо доказательствами.

- На какие доказательства суд опирается, в постановлении не указано, - заявил на прениях адвокат Василий ГУЛЯК. - В приговоре суда указано что в судебном заседании Сошнев не смог объяснить, откуда взялась у него такая значительная сумма. На какие-либо иные доказательства суд не ссылается.

Однако, заметил адвокат Сошнева, при допросе его подзащитный указывал, что кроме автомобиля Audi и квартиры, у него ранее имелась СТО, более 10 легковых автомобилей, а также грузовой автомобиль, которые были им проданы, на что имеется договор купли-продажи. Общая сумма от продажи СТО и находившегося там оборудования составила $30 000. Еще $73 500 якобы были получены Сошневым от продажи машин.

- Просто сделали меня преступником под старость лет и все, - сказал в своем последнем слове Сошнев. - Всю жизнь добросовестно работал и под конец - нате вам. А теперь прокурор говорит: откажись от своих показаний или мы тебя в наручники закроем на пять лет. Я прошу суд разобраться и вынести справедливое решение.

17 апреля суд вынес приговор - признать Валерия Сошнева виновным. В силу возраста и принимая во внимание степень общественной опасности, назначить наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.