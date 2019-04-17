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Весеннюю опрессовку сократили до двух недель в Костанае
17 апреля 2019, 15:09 | ЖКХ
В предыдущие годы горожан отключали от горяжего водоснабжения на три недели. Теперь этот срок сократится. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото pexels.com
Согласно опубликованному графику все котельные Костаная остановят 13 мая. Возобновят подачу водоснабжения 28 мая.
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