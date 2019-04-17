Назначение пенсий и пособий планируют перевести в проактивный формат

В каких сферах сегодня внедрен проактивный способ оказания услуг? Этот вопрос затронули на пленарном заседании мажилиса парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания госуслуг", передает корреспондент Zakon.kz.

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По словам депутата Майры Айсиной, сегодня проактивные услуги используют родители при рождении ребёнка в пилотном режиме.

- Поскольку при рождении ребенка родителям необходимо получить свидетельство, поставить его на очередь в детский сад, а также получить пособия по уходу за ребенком, прописать ребенка. И, чтобы получить все эти 5 услуг, раньше родители минимум затрачивали две недели. Им приходилось обивать пороги различных инстанций, собирать большое количество документов. Сейчас посредством проактивной услуги, им никуда идти не надо. Посредством простого sms-сообщения они могут получить 5 услуг, находясь дома, - подчеркнула она.

По ее словам, в настоящее время родители 104 тысяч новорожденных уже воспользовались этими услугами.

- Также по назначению инвалидности проактивная услуга получена 500 получателями. В пилотном режиме в рамках законопроекта 27 услуг будут охвачены 17 проактивными услугами. Планируется внедрить в рамках данного законопроекта, в том числе назначение пенсий, пособий, постановка на учет детей в школу, по питанию и еще ряд услуг в соцсфере. Самая главная цель - улучшить положение граждан, экономия времени и улучшить качество жизни, - сообщила она.

Проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания госуслуг" инициирован депутатами парламента и

направлен на совершенствование законодатељства в сфере госуслуг и дальнейшую оптимизацию процессов оказания госуслуг.