Назначение пенсий и пособий планируют перевести в проактивный формат
В каких сферах сегодня внедрен проактивный способ оказания услуг? Этот вопрос затронули на пленарном заседании мажилиса парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания госуслуг", передает корреспондент Zakon.kz.
Фото Liter.kz
По словам депутата Майры Айсиной, сегодня проактивные услуги используют родители при рождении ребёнка в пилотном режиме.
- Поскольку при рождении ребенка родителям необходимо получить свидетельство, поставить его на очередь в детский сад, а также получить пособия по уходу за ребенком, прописать ребенка. И, чтобы получить все эти 5 услуг, раньше родители минимум затрачивали две недели. Им приходилось обивать пороги различных инстанций, собирать большое количество документов. Сейчас посредством проактивной услуги, им никуда идти не надо. Посредством простого sms-сообщения они могут получить 5 услуг, находясь дома, - подчеркнула она.
По ее словам, в настоящее время родители 104 тысяч новорожденных уже воспользовались этими услугами.
- Также по назначению инвалидности проактивная услуга получена 500 получателями. В пилотном режиме в рамках законопроекта 27 услуг будут охвачены 17 проактивными услугами. Планируется внедрить в рамках данного законопроекта, в том числе назначение пенсий, пособий, постановка на учет детей в школу, по питанию и еще ряд услуг в соцсфере. Самая главная цель - улучшить положение граждан, экономия времени и улучшить качество жизни, - сообщила она.
Проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания госуслуг" инициирован депутатами парламента и
направлен на совершенствование законодатељства в сфере госуслуг и дальнейшую оптимизацию процессов оказания госуслуг.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 165
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Подробности нападения на магазин «Светофор» в Костанае выяснили корреспонденты "НГ"
Даже не знаю. Зачем сопротивлялась то? А если б под ребра?
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
maxsaf: Аким так решил. Вот вот решил. А на мнение народа на...ть. А гаеры разве могут акиму возразить,убедить. Им проще согласиться, а не предложить альтернативу, пусть немного и в затрату для...
«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах
Vital: Она в тюмене, я в костанае. Вот и ехал бы - в Тюмень, а то - Белглрод. Деревья там - фоткаешь... :lol: :-o
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Немалая часть склоняется к переходу с кнопкой, но переход уберут потому что Аким так решил. Вот почему так?
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Что переход опасный разговору нет. С ним что-то нужно делать. И лучше всего поставить светофор с кнопкой. Оградой там не огородишь, т.к. там автобусная остановка и пешеходы будут нагло переходить...