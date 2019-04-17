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Сергей_я
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пешеход
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17.04.19 12:47
drakon
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17.04.19 12:42
maxsaf
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Немалая часть склоняется к переходу с кнопкой, но переход уберут потому что Аким так решил. Вот почему так?
17.04.19 11:56
Козлов я
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Что переход опасный разговору нет. С ним что-то нужно делать. И лучше всего поставить светофор с кнопкой. Оградой там не огородишь, т.к. там автобусная остановка и пешеходы будут нагло переходить...
17.04.19 11:45
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Назначение пенсий и пособий планируют перевести в проактивный формат

17 апреля 2019, 11:16 |  Государство

В каких сферах сегодня внедрен проактивный способ оказания услуг? Этот вопрос затронули на пленарном заседании мажилиса парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания госуслуг", передает корреспондент Zakon.kz.

Фото Liter.kz

По словам депутата Майры Айсиной, сегодня проактивные услуги используют родители при рождении ребёнка в пилотном режиме.

- Поскольку при рождении ребенка родителям необходимо получить свидетельство, поставить его на очередь в детский сад, а также получить пособия по уходу за ребенком, прописать ребенка. И, чтобы получить все эти 5 услуг, раньше родители минимум затрачивали две недели. Им приходилось обивать пороги различных инстанций, собирать большое количество документов. Сейчас посредством проактивной услуги, им никуда идти не надо. Посредством простого sms-сообщения они могут получить 5 услуг, находясь дома, - подчеркнула она.

По ее словам, в настоящее время родители 104 тысяч новорожденных уже воспользовались этими услугами.

- Также по назначению инвалидности проактивная услуга получена 500 получателями. В пилотном режиме в рамках законопроекта 27 услуг будут охвачены 17 проактивными услугами. Планируется внедрить в рамках данного законопроекта, в том числе назначение пенсий, пособий, постановка на учет детей в школу, по питанию и еще ряд услуг в соцсфере. Самая главная цель - улучшить положение граждан, экономия времени и улучшить качество жизни, - сообщила она.

Проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания госуслуг" инициирован депутатами парламента и
направлен на совершенствование законодатељства в сфере госуслуг и дальнейшую оптимизацию процессов оказания госуслуг.
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