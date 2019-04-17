15 000 казахстанских педагогов три года не получали предусмотренную законом доплату

Три года больше 15 000 казахстанских педагогов не получали доплату за работу с детьми с особыми потребностями по инклюзивному образованию, сообщает informburo.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Фото informboro.kz

Нарушение органы прокуратуры выявили во время анализа соблюдения трудовых прав работников общеобразовательных учреждений. Они установили, что по всей стране 15 305 педагогам на протяжении 2016-2018 учебных лет не выплачивалась доплата за работу с детьми с особыми потребностями.

В действующем законодательстве за эту работу педагогам предусмотрена надбавка в размере 40% от оклада. По актам прокурорского надзора нарушения устранили, педагогам выплатили 176,2 млн тенге.