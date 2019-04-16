Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае

Об этом сообщил сегодня, 16 апреля, руководитель отдела жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ.

ДТП произошло 10 апреля. Водитель автомобиля "Мазда" двигался по проспекту Абая в Костанае из центра в направлении автовокзала и возле физико-математического лицея сбил двух девочек 2007 г. р.

Поручение о демонтаже нерегулируемого пешеходного перехода дал аким Костаная Кайрат Ахметов после того, как посетил место ЧП. Теперь перейти дорогу можно будет на пешеходных переходах, расположенных в двухстах метрах вправо и влево от остановки.

- Мы всесторонне изучили вопрос, разговаривали с директором школы, советовались с полицией, - рассказал Тарасов. - Установить надземный переход крайне дорого. Ещё улица Абая насыщена коммуникациями. Их перенос увеличит стоимость работ. Поэтому мы отказались от этого предложения.

Демонтировать знаки должны уже завтра. Помимо этого полосы дороги разделит железное ограждение, чтобы школьники не могли перейти дорогу в неположенном месте.

Аким Костаная дал поручение отделу ЖКХ совметно с полицией изучить ситуацию в Костанае и определить опасные дорожные переходы.

- Сейчас планируется устанавливать интеллектуальные пешеходные переходы с датчиками движения, - сообщил начальник отделения дорожно-технической инспекции управления полиции Костаная Нурлан БЕЙСЕКЕЕВ. - Мы готовы помочь консультацией отделу ЖКХ. Пока работаем над улицами Тауелсиздик, Павлова, Энергетиков, Толстого.

Сегодня в Костанае работают 118 светофорных площадок, 30 из которых старого образца. Заменять их будут постепенно.