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dandiv
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
200 метров вправо и влево, железное ограждение, чтобы школьники не могли перейти дорогу в неположенном месте ... школьников это поверьте не остановит :-( Надземный переход дорого, так может светофор...
16.04.19 19:53
костанаец
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
возле СХИ снесите этот пешеходный переход, там до светофора 100 метров
16.04.19 19:50
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Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

16 апреля 2019, 19:27 |  Общество

Об этом сообщил сегодня, 16 апреля, руководитель отдела жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ.

ДТП произошло 10 апреля. Водитель автомобиля "Мазда" двигался по проспекту Абая в Костанае из центра в направлении автовокзала и возле физико-математического лицея сбил двух девочек 2007 г. р.

Поручение о демонтаже нерегулируемого пешеходного перехода дал аким Костаная Кайрат Ахметов после того, как посетил место ЧП. Теперь перейти дорогу можно будет на пешеходных переходах, расположенных в двухстах метрах вправо и влево от остановки. 

- Мы всесторонне изучили вопрос, разговаривали с директором школы, советовались с полицией, - рассказал Тарасов. - Установить надземный переход крайне дорого. Ещё улица Абая насыщена коммуникациями. Их перенос увеличит стоимость работ. Поэтому мы отказались от этого предложения.

Демонтировать знаки должны уже завтра. Помимо этого полосы дороги разделит железное ограждение, чтобы школьники не могли перейти дорогу в неположенном месте.

Аким Костаная дал поручение отделу ЖКХ совметно с полицией изучить ситуацию в Костанае и определить опасные дорожные переходы.

- Сейчас планируется устанавливать интеллектуальные пешеходные переходы с датчиками движения, - сообщил начальник отделения дорожно-технической инспекции управления полиции Костаная Нурлан БЕЙСЕКЕЕВ. - Мы готовы помочь консультацией отделу ЖКХ. Пока работаем над улицами Тауелсиздик, Павлова, Энергетиков, Толстого.

Сегодня в Костанае работают 118 светофорных площадок, 30 из которых старого образца. Заменять их будут постепенно.
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§ костанаец
Re: Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц,...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 16.04.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
возле СХИ снесите этот пешеходный переход, там до светофора 100 метров
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§ dandiv
Re: Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц,...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.04.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
200 метров вправо и влево, Цитата:
железное ограждение, чтобы школьники не могли перейти дорогу в неположенном месте
... школьников это поверьте не остановит :-( Надземный переход дорого, так может светофор с кнопкой для пешеходов поставить?
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