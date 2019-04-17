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Сергей_я
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пешеход
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maxsaf: Аким так решил. Вот вот решил. А на мнение народа на...ть. А гаеры разве могут акиму возразить,убедить. Им проще согласиться, а не предложить альтернативу, пусть немного и в затрату для...
17.04.19 12:47
drakon
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17.04.19 12:42
maxsaf
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Немалая часть склоняется к переходу с кнопкой, но переход уберут потому что Аким так решил. Вот почему так?
17.04.19 11:56
Козлов я
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Что переход опасный разговору нет. С ним что-то нужно делать. И лучше всего поставить светофор с кнопкой. Оградой там не огородишь, т.к. там автобусная остановка и пешеходы будут нагло переходить...
17.04.19 11:45
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3 минуты плюс 2 секунды - чемпионат области по молниеносным шахматам прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

17 апреля 2019, 09:54 |  Спорт

Областной турнир по блицу среди спортсменов до 8 лет, до 10 лет, до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет и до 18 лет проходил 13-14 апреля в Шахматном клубе. В чемпионате приняли участие около 100 шахматистов.

Зарина Кудабаева (справа) стала чемпионом области в категории до 16 лет

- Блиц - это третья категория шахмат, - пояснил "НГ" старший тренер Костанайской области по шахматам Амангельды УРАЛБАЕВ. - Есть классические - стандартные, в среднем два часа дается на партию. Есть рапид - 15 минут на партию плюс 10 секунд. В блице же даются лишь 3 минуты плюс 2 секунды на партию. Для чего это нужно? Игра именно в этом разделе учат думать на скорость и принимать верные, а иногда - и не совсем решения, в ходе партии.

В возрастной категории до 8 лет среди девочек победила Акерке Молдагали, серебро у Мадины Кадырбаевой, бронзу взяла Айгерим Сальмухаметова. Среди мальчиков победил Адилбек Адилханов, на 2-м месте Амирхан Ерлан, на 3-м Мади Талгат.

В категории до 10 лет среди мальчиков чемпионом турнира стал Алан Игликов, 2-е место занял Рамзан Байдаулетов, 3-е место - Султан Ахметжанов. Среди девочек 1-е место заняла Гульсезим Суйментай, серебро у Данели Рамазановой, бронза - у Амиры Ансаган.

Среди юношей в категории до 14 лет первое место занял Ануар Мусаев, 2-е место у Нияза Ескендирова, бронзу взял Михаил Тымпор. Среди девушек победила Адия Досмаилова, на втором месте Амина Макушева, на третьем - Диана Поддубова.

Ануар Мусаев (слева) в партии с Михаилом Тымпором в возрастной категории до 14 лет

Золото в категории до 16 лет среди юношей взял Чингисхан Саржанов, второе место занял Темирхан Саржанов, на третьем Богдан Калыбаев. Победительницей среди девушек стала Зарина Кудабаева.

В категории до 18 лет среди юношей победил Назарбек Сидгалиев, второе место занял Александр Демин, на третьем Джабраил Аманов. Среди девушек лучшей была Сара Бисембаева.

Отметим, что 11 апреля домой вернулись костанайские шахматисты Альрами Алдабергенов, Тимур Нуржанов и Алан Игликов. Они были участниками чемпионата Азии, который проходил в Шри-Ланке с 1-го по 10 апреля. На этом турнире 17-летний Нуржанов занял 5 место, выполнив норматив мастера спорта ФИДЕ, а 15-летний Алдабергенов был четвертым.

4 июня в Костанае пройдет ежегодный республиканский турнир - мемориал Анатолия Гавриловича Уфимцева.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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