Улицу Чкалова временно перекроют в Костанае

Улицу в границах от ул. Маяковского до пр. Абая перекроют на два с половиной месяца в связи с реконструкцией. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в пресс-службе акимата города.

Строительно-монтажные работы на этом участке продлятся с 17 апреля по 30 июня. Так как этот отрезок улицы является тупиковым, реконструкция никак не повлияет на работу общественного транспорта, однако может усложнить передвижение частного транспорта в этом квартале.