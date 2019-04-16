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Улицу Чкалова временно перекроют в Костанае
16 апреля 2019, 15:45 | ЖКХ
Улицу в границах от ул. Маяковского до пр. Абая перекроют на два с половиной месяца в связи с реконструкцией. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в пресс-службе акимата города.
Строительно-монтажные работы на этом участке продлятся с 17 апреля по 30 июня. Так как этот отрезок улицы является тупиковым, реконструкция никак не повлияет на работу общественного транспорта, однако может усложнить передвижение частного транспорта в этом квартале.
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