Чиновника из Лисаковска, спасшего 7 человек из пожара, наградили почетным знаком в Костанае

Почетный знак "Адал журек" вручили руководителю отдела по мобилизационной подготовке и предупреждения терроризма акимата Лисаковска Нагмара ЕРДАВЛЕТОВА. Торжественное награждение провели сегодня, 16 апреля, в аудитории КГПУ им. Султангазина.

Нагмар Ердавлетов (справа)



- Я не считаю свой поступок подвигом, просто сделал то, как поступил бы каждый из вас, - обратился к студентам Ердавлетов. - Пострадавшим помогал не только я. Я всего лишь остался верен себе, своим принципам и совести, я уверен, что в это время нельзя быть равнодушным. Поэтому хочу попросить студентов быть внимательными к окружающим и всегда стараться помочь, если кто-то попал в беду.

Нагмар Ердавлетов работает в акимате Лисаковска с 2018 года, до этого больше 20 лет трудился в государственной противопожарной службе.

Напомним, пятиэтажный дом в 1-м микрорайоне Лисаковска загорелся вечером 11 марта. При тушении пожара из дома эвакуировали 20 человек, в том числе четырех детей. В огне погибли два человека.

Ердавлетов живет в соседнем подъезде загоревшейся многоэтажки, во время пожара он возвращался со службы.

Ранее аким Лисаковска наградил Нагмара Ердавлетова грамотой за проявленный героизм и мужество.

На церемонии награждения было много студентов и преподавателей. Руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ рассказал им об имидже современного представителя власти.

- Более 500 выпускников программы "Болашак" работают на государственной службе по всему Казахстану, - сообщил Муксимов. - Существенно изменились условия поступления на госслужбу. Если раньше всего 2 человека боролись за право стать госслужащим, то сейчас в конкурсе на одно место участвуют более 20 человек. На службу рекрутируются самые лучшие кадры страны, они получают социальную поддержку. Обращаю внимание студентов на то, что государство - лучший работодатель.

Как отметил руководитель департамента, за последние 3 года в стране было зарегистрировано 687 коррупционных фактов, осуждено 226 должностных лиц. среди привлеченных к ответственности - 99 директоров школ, 70 заведующих детскими садами, 29 руководителей отделов образования.

- Ставшие привычными безобидные, на первый взгляд, подарки превратились в порочную практику, позорящую некогда почти святое имя учителя, - отметил Муксимов. - Как можно оставаться безучастным к аморальным поступкам тех, кто должен быть примером для подрастающего поколения? Это же дикость, когда учитель избевает ребенка на глазах его одноклассников, а его руководитель, не желая выносить сор из избы, прикрывает эти безобразия. Это наносит непоправимый урон нравственности всего общества.

Студенты слушали и одновременно писали конспекты, с умным видом глядели в телефоны. Наверное, они уже знают о том, каким должен быть настоящий госслужащий.