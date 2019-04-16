Более трех миллионов тенге выплатили за сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия в Костанайской области
За два дня проведения акции, с 10 по 11 апреля, жители региона сдали 65 единиц огнестрельного оружия, а также 54 единицы боеприпасов. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
Среди сданного оружия - 6 единиц нарезного, в том числе длинноствольного нарезного - 5, гладкоствольного - 59, в том числе 3 обреза.
- Для проведения акции из республиканского бюджета выделено 3 225 000 тенге, в целом по стране направлено 11 168 000 тенге, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Выделенные деньги на выкуп оружия в области полностью освоены.
Граждан, сдававших оружие во время проведения акции, освободили от административной и уголовной ответственности.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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