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«Имел место не выброс асбеста, а распространение пыли» - АО «Костанайские минералы» прокомментировали народную новость

Галина КАТКОВА

16 апреля 2019, 10:56 |  Общество

12 апреля на сайте ng.kz было размещено видео из Житикары, на котором видны машины, покрытые светлой пылью с какими-то хлопьями. Автор ролика говорит о том, что это асбест. «НГ» запросила комментарий на комбинате.

- Предприятие работало в обычном режиме, производственные неполадки и аварийные ситуации не возникали, - ответил «НГ» заместитель технического директора АО «Костанайские минералы» Максим НОВИЦКИЙ. - В процессе производства неизбежно возникают отходы, состоящие из мелкодисперсной пыли, которая попадает в воздух и не представляют опасности. Такая эмиссия согласована с территориальным органом охраны окружающей среды. 12 апреля 2019 года в 10.30 часов санитарная лаборатория осуществила внеплановые замеры воздуха на территории города. Предельно допустимая концентрация пыли в атмосферном воздухе составила 0,03 мг/м3 (при ПДК - 0,5 мг/м3). Результаты анализов также показывают, что минеральная пыль не содержит волокон хризотил-асбеста, а только мелкодисперсные частицы, которые не представляют опасности для здоровья человека. Таким образом, сообщаю, что имел место не выброс асбеста, как сообщается в социальных сетях, а распространение минеральной пыли вследствие изменения направления ветра. Стоит отметить, что это крайне редкий случай, который был зафиксирован на сравнительно незначительной территории города. АО «Костанайские минералы» спроектировано в 60-х годах с учетом розы ветров, промышленная площадка удалена от города на расстояние около 7 км в северо-восточном направлении. Кроме того, сегодня на предприятии в стадии реализации находится проект по реинжинирингу системы пылеочистки, который позволит сократить содержание мелкодисперсной пыли... Наша санитарная лаборатория осуществляет постоянный мониторинг за содержанием пыли в воздухе на территории промышленной зоны и в черте города.

“НГ» поинтересовалась, почему лаборатория выполнила внеплановые замеры именно 12 апреля, возможно, горожане в этот день жаловались, звонили на комбинат.

Оказалось, что руководство предприятия среагировало на ролик и фото, размещенный в тот день в соцсетях еще в 8 часов утра.


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§ Маркс
Re: «Имел место не выброс асбеста, а распространение пыли» - АО...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 16.04.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае тоже все машины были покрыты мелкой пылью. Это преддверие пыльного апокалипсиса, который обязательно наступит после зимнего вырезания деревьев. И никакая Галя не сможет побороть эту пылюку!

Уже скоро люди в противогазах будут типичной картиной на улицах города. Пора начинать закуп всяких носовых фильтров, противопыльных масок и прочей защитной продукции, чтобы выйдя на улицу не окочуриться от первого же вдоха.
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