Почти 2 миллиарда тенге долгов списали бизнесменам в Казахстане
Более 34 тысяч налогоплательщиков погасили основной долг на сумму 7,6 миллиарда тенге в рамках налоговой амнистии, сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото total.kz
С 1 января 2019 года стартовала налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса, которую в 2018 году поручил провести Нурсултан Назарбаев.
"По предварительным данным, количество налогоплательщиков, подлежащих амнистии, превышает 90 тысяч. В случае уплаты основного долга в размере 210 миллиардов тенге им будут списаны пени в размере 122 миллиардов тенге и штрафы на сумму 7,3 миллиарда тенге", - сообщил Смаилов.
"На 1 апреля текущего года более 34 тысяч налогоплательщиков погасили основной долг на сумму 7,6 миллиарда тенге. По ним подлежат списанию пени на 1,7 миллиарда тенге и штрафы на 0,2 миллиарда тенге", - пояснил министр на заседании правительства.
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