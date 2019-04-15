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Vital
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Ксения, ваш коллега журналист и ведущий нтв Норкин(место встречи) за дело в мазал хохлу? Вы же не задавали такой неудобный вопрос местным.
15.04.19 23:18
Vital
Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных
Вчера куртку обновил ребенку. Ростет блин. Хочет быть в теме, среди ровестников. Короче у меня тоже был флеш-моб так сказать. После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по...
15.04.19 22:58
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Там и фото было. Я ещё скопировал на память.
15.04.19 22:44
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Не понял. Мой был на соревнованиях. Его фамилию, то есть мою напечатали в газете районой. Надо уточнить. Может там по годам разный был финал.
15.04.19 22:43
Vital
1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат
Fasd: Есть ТО раз в год. Есть всякие лицензии которые нужно раз в год подтверждать. Есть тендер. Есть раз в год поверка тахографа. Есть страховка. Тут тоже. Конкурса не было. Есть новые правила....
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Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных

Елена КОРШУН

15 апреля 2019, 22:41 |  Культура

Флешмоб, посвященный отечественному Дню влюбленных - альтернативе Дня Святого Валентина - прошел сегодня на базе КГУ. Праздник получился скромным, но душевным. Кстати, отмечается он в нашей стране с 2011 года. Но пока международного праздника не затмил.

Организаторами его выступили студенты специальности «психология» Костанайского государственного университета при сотрудничестве с краеведческим отделом библиотеки им. Толстого.

- Мы решили напомнить людям о любви не только друг другу, но к Родине, к миру, а также порадовать окружающих и подарить хорошее настроение. У нас был небольшой концерт, на котором выступали творческий коллектив «63» и ребята из литературной студии «Крылья», - рассказала нам организатор мероприятия старший преподаватель кафедры психологии и педагогики КГУ Олеся ЕЛЬЧИЩЕВА.

Участники раздавали прохожим красно-белые шарики, к которым были прикреплены стихотворения о любви. По замыслу библиотекаря краеведческого отдела и  руководителя литературной студии «Крылья» Татьяны ТИХОМИРОВОЙ (она же Ковальская), в целях пропаганды местной поэзии, к некоторым шарикам были привязаны стихотворения костанайских поэтов.

- Мы отобрали самые чувственные стихи о любви местных авторов, - прокомментировала Татьяна.

Прохожие, получившие шарик с поздравлением, удивленно улыбались, и в ответ поздравляли участников с этим праздником любви и добра. Хотя до сих пор не многие слышали про казахстанский день влюбленных.

- После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по имени Айсулу.

- А я про этот праздник даже не слышал. Честно говоря, и 14 февраля мы с женой не отмечаем, - заявил иужчина, представившийся Геннадием, в то время как его внук радостно сжимал в руке подаренные шарики.

В общем в этот день получили поздравления около полусотни человек. 
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§ Vital
Re: Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера куртку обновил ребенку. Ростет блин. Хочет быть в теме, среди ровестников. Короче у меня тоже был флеш-моб так сказать.


Цитата:
После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по имени Айсулу.
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