Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных

Флешмоб, посвященный отечественному Дню влюбленных - альтернативе Дня Святого Валентина - прошел сегодня на базе КГУ. Праздник получился скромным, но душевным. Кстати, отмечается он в нашей стране с 2011 года. Но пока международного праздника не затмил.

Организаторами его выступили студенты специальности «психология» Костанайского государственного университета при сотрудничестве с краеведческим отделом библиотеки им. Толстого.

- Мы решили напомнить людям о любви не только друг другу, но к Родине, к миру, а также порадовать окружающих и подарить хорошее настроение. У нас был небольшой концерт, на котором выступали творческий коллектив «63» и ребята из литературной студии «Крылья», - рассказала нам организатор мероприятия старший преподаватель кафедры психологии и педагогики КГУ Олеся ЕЛЬЧИЩЕВА.

Участники раздавали прохожим красно-белые шарики, к которым были прикреплены стихотворения о любви. По замыслу библиотекаря краеведческого отдела и руководителя литературной студии «Крылья» Татьяны ТИХОМИРОВОЙ (она же Ковальская), в целях пропаганды местной поэзии, к некоторым шарикам были привязаны стихотворения костанайских поэтов.

- Мы отобрали самые чувственные стихи о любви местных авторов, - прокомментировала Татьяна.

Прохожие, получившие шарик с поздравлением, удивленно улыбались, и в ответ поздравляли участников с этим праздником любви и добра. Хотя до сих пор не многие слышали про казахстанский день влюбленных.

- После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по имени Айсулу.

- А я про этот праздник даже не слышал. Честно говоря, и 14 февраля мы с женой не отмечаем, - заявил иужчина, представившийся Геннадием, в то время как его внук радостно сжимал в руке подаренные шарики.

В общем в этот день получили поздравления около полусотни человек.