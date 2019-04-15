Шамшидинова: Дети шести лет должны идти в первый класс

По словам главы МОН, программа первого класса сегодня составлена с учётом возрастных особенностей, передает Informburo.kz.

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Ребёнок, достигший к 1 сентября шестилетнего возраста, должен идти учиться в первый класс, сообщила министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова на брифинге в Правительстве.

"Согласно закону "Об образовании" в первый класс дети идут с шести лет, поэтому с шести лет их надо отправить в школу. Но дети, которым 1 сентября (в октябре, ноябре, декабре) ещё не исполнилось шесть лет и они начали предшкольную подготовку, этот курс они завершают и идут в первый класс на следующий год", – отметила министр.

По её словам, программа первого класса составлена с учётом возрастных особенностей: есть добукварный, букварный, послебукварный периоды. При этом букварный период был продлён.

В феврале 2019 года пресс-служба МОН РК сообщала, что норму, обязывающую родителей отдавать детей в первый класс в шесть лет, изменят. Тогда вопрос поступления детей в первый класс с шести лет активно обсуждался в блоге министра образования и науки на портале "Открытый диалог". Некоторые родители признавались, что их дети, которым к 1 сентября исполнится шесть лет, ещё не готовы к учёбе в первом классе.