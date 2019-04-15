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Vital
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Ксения, ваш коллега журналист и ведущий нтв Норкин(место встречи) за дело в мазал хохлу? Вы же не задавали такой неудобный вопрос местным.
15.04.19 23:18
Vital
Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных
Вчера куртку обновил ребенку. Ростет блин. Хочет быть в теме, среди ровестников. Короче у меня тоже был флеш-моб так сказать. После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по...
15.04.19 22:58
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Там и фото было. Я ещё скопировал на память.
15.04.19 22:44
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Не понял. Мой был на соревнованиях. Его фамилию, то есть мою напечатали в газете районой. Надо уточнить. Может там по годам разный был финал.
15.04.19 22:43
Vital
1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат
Fasd: Есть ТО раз в год. Есть всякие лицензии которые нужно раз в год подтверждать. Есть тендер. Есть раз в год поверка тахографа. Есть страховка. Тут тоже. Конкурса не было. Есть новые правила....
15.04.19 22:30
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Шамшидинова: Дети шести лет должны идти в первый класс

15 апреля 2019, 16:56 |  Государство

По словам главы МОН, программа первого класса сегодня составлена с учётом возрастных особенностей, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Ребёнок, достигший к 1 сентября шестилетнего возраста, должен идти учиться в первый класс, сообщила министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова на брифинге в Правительстве.

"Согласно закону "Об образовании" в первый класс дети идут с шести лет, поэтому с шести лет их надо отправить в школу. Но дети, которым 1 сентября (в октябре, ноябре, декабре) ещё не исполнилось шесть лет и они начали предшкольную подготовку, этот курс они завершают и идут в первый класс на следующий год", – отметила министр.

По её словам, программа первого класса составлена с учётом возрастных особенностей: есть добукварный, букварный, послебукварный периоды. При этом букварный период был продлён.

В феврале 2019 года пресс-служба МОН РК сообщала, что норму, обязывающую родителей отдавать детей в первый класс в шесть лет, изменят. Тогда вопрос поступления детей в первый класс с шести лет активно обсуждался в блоге министра образования и науки на портале "Открытый диалог". Некоторые родители признавались, что их дети, которым к 1 сентября исполнится шесть лет, ещё не готовы к учёбе в первом классе.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Шамшидинова: Дети шести лет должны идти в первый класс
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 833
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.04.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так понимаю , что новый министр МОН ? Надо свой след в образовании оставить успеть , о то через пару лет на пенсию . А биография супер , 2 года учитель химии , а дальше - комсомол , партия и административная работа . Не дай вам Бог жить в эпоху перемен (древняя китайская мудрость)
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§ Vital
Re: Шамшидинова: Дети шести лет должны идти в первый класс
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6-7 лет. Голову нам не пудрите. Какой язык учить детям? Какие книги покупать. Китайские, английские, казахский, русские?
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