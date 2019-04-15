Холодная погода в ближайшие дни продержится в Костанайской области

Северо-атлантический циклон принес на территорию Костанайской области холод и осадки. Во вторник на большей части территории области прогнозируются дождь со снегом, хотя в самом областном центре будет сухо.

Фото Ксении РЕБИК

А в среду осадки, преимущественно в виде снега, будут наблюдаться по всей области. Возможны туман и гололед.

- Во вторник, 16 апреля, ночью ожидается от 0 до 5, местами 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем температуры будут колебаться в положительных пределах - от 3 до 8 местами 13 градусов выше нуля. В Костанае ожидается 6-8 градусов со знаком «плюс». В среду ночью показания термометров совпадут с теми, что были во вторник. А день будет прохладнее предыдущего: прогнозируемая температура воздуха 0...+5, местами +8 °С. Ночь на четверг ожидается холодной, столбики термометров опустятся до отметок 3-8, местами 11 градусов ниже нуля. Днем ожидаемая температура +3...+8, местами +11 °С.

Во вторник синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, временами до 15-20 м/с. В среду будет дуть уже северо-восточный ветер, но скоростные показатели останутся такими же.