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Vital
Такой пример - всем остальным наука
Ксения, ваш коллега журналист и ведущий нтв Норкин(место встречи) за дело в мазал хохлу? Вы же не задавали такой неудобный вопрос местным.
15.04.19 23:18
Vital
Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных
Вчера куртку обновил ребенку. Ростет блин. Хочет быть в теме, среди ровестников. Короче у меня тоже был флеш-моб так сказать. После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по...
15.04.19 22:58
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Там и фото было. Я ещё скопировал на память.
15.04.19 22:44
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Не понял. Мой был на соревнованиях. Его фамилию, то есть мою напечатали в газете районой. Надо уточнить. Может там по годам разный был финал.
15.04.19 22:43
Vital
1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат
Fasd: Есть ТО раз в год. Есть всякие лицензии которые нужно раз в год подтверждать. Есть тендер. Есть раз в год поверка тахографа. Есть страховка. Тут тоже. Конкурса не было. Есть новые правила....
15.04.19 22:30
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Холодная погода в ближайшие дни продержится в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

15 апреля 2019, 16:41 |  Общество

Северо-атлантический циклон принес на территорию Костанайской области холод и осадки. Во вторник на большей части территории области прогнозируются дождь со снегом, хотя в самом областном центре будет сухо.

Фото Ксении РЕБИК

А в среду осадки, преимущественно в виде снега, будут наблюдаться по всей области. Возможны туман и гололед.

- Во вторник, 16 апреля, ночью ожидается от 0 до 5, местами 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем температуры будут колебаться в положительных пределах - от 3 до 8 местами 13 градусов выше нуля. В Костанае ожидается 6-8 градусов со знаком «плюс». В среду ночью показания термометров совпадут с теми, что были во вторник. А день будет прохладнее предыдущего: прогнозируемая температура воздуха 0...+5, местами +8 °С. Ночь на четверг ожидается холодной, столбики термометров опустятся до отметок 3-8, местами 11 градусов ниже нуля. Днем ожидаемая температура +3...+8, местами +11 °С.

Во вторник синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, временами до 15-20 м/с. В среду будет дуть уже северо-восточный ветер, но скоростные показатели останутся такими же.
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§ Ахмат
Re: Холодная погода в ближайшие дни продержится в Костанайской...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 15.04.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холодно очень, как же было тепло на той недели на долго холод?
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