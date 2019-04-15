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Vital
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Ксения, ваш коллега журналист и ведущий нтв Норкин(место встречи) за дело в мазал хохлу? Вы же не задавали такой неудобный вопрос местным.
15.04.19 23:18
Vital
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Вчера куртку обновил ребенку. Ростет блин. Хочет быть в теме, среди ровестников. Короче у меня тоже был флеш-моб так сказать. После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по...
15.04.19 22:58
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Там и фото было. Я ещё скопировал на память.
15.04.19 22:44
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Не понял. Мой был на соревнованиях. Его фамилию, то есть мою напечатали в газете районой. Надо уточнить. Может там по годам разный был финал.
15.04.19 22:43
Vital
1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат
Fasd: Есть ТО раз в год. Есть всякие лицензии которые нужно раз в год подтверждать. Есть тендер. Есть раз в год поверка тахографа. Есть страховка. Тут тоже. Конкурса не было. Есть новые правила....
15.04.19 22:30
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1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат

Галина КАТКОВА

15 апреля 2019, 16:26 |  Государство

Сегодня, 15 апреля, депутаты областного маслихата единогласно утвердили предложенное исполнительной властью уточнение бюджета региона. Деньгами распорядятся четыре управления областного акимата.

- Сумма, которую появилась возможность перераспределить, сложилась из экономии и увеличения доходной части бюджета, - пояснила на сессии руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Акимат предложил использовать средства на обязательное софинансирование трансфертов из республиканского бюджета. По словам Мусагазиной, оттуда - в рамках бюджета 2019-2021 г.г. - планируется выделить на нашу область более 80 млрд тенге трансфертов.

Большую часть средств планируется использовать на улучшение состояния шести дорог районного значения и двух - областного. Управлению пассажирского транспорта и автодорог для софинансирования будет направлено 791,5 млн тенге. Средства трансферта пойдут на средний ремонт участков объездной дороги у села Карасу (0 - 3, 775 км), дороги Октябрьское - Челгаши (0-4 км), подъезда к селу Краснооктябрьское (0,1 - 12,4 км, 12,4 - 21,7 км и 21,7 - 31км ), дороги Осиновка-Абай-Новоселовка (0-12, 125 км), дороги Боровское - Узунагаш (0-20 км), подъезда к селу Банновка (0-4,1), дороги Карасу - Большая Чураковка (0-13 км), дороги Рудный-Качары-Федоровка (65-82,7 км).

Для управления энергетики запланированы 646 млн тенге, большая часть которых уйдет на приобретение топочного мазута для Аркалыкской ТЭК, остальные - на реконструкцию самотечных коллекторов в Костанае (по ул. Шипина и по ул. Воинов-Иинтернационалтистов), а также на строительство распределительных сетей водоснабжения в селах Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района, газораспределительных сетей в селе Аулиеколь, на строительство газопровода высокого давления Камысты- Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе.

Также средства трансферта планируется использовать на строительство студенческих общежитий в Костанае, на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными средствами и на увеличение размера заработной платы работников, привлеченных на общественные работы, до 1,5 МЗП.

- Спасибо, что поддержали наши предложения, - сказал депутатам аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - обращаю внимание, что не так давно суммы трансфертов для области были 30-50 млрд тенге, теперь в разы больше. Требования по софинансированию из местного бюджета - и 10%, и 20%, а по ремонту дорог мы вкладываем 50% средств. То есть это большая нагрузка для местного бюджета. Тем более, что Костанайская область - вторая в республике по протяженности дорог после ВКО, у нас их протяженность - около 9 500 км.

Аким напомнил, что Казахстан, а с ним и область, намерены к 2025-му году добиться того, чтобы 95% автодорог находились в удовлетворительном состоянии.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: 1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.04.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда будет строительство ливневой канализации в новых микрорайонах города?
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§ Fasd
Re: 1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 15.04.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там про тендер слышно на пассажирские перевозки на городские маршруты автобусные. Который сегодня проходил в акимате. Ну кто-какой маршрут выиграл.
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§ Vital
Re: 1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:

Есть ТО раз в год. Есть всякие лицензии которые нужно раз в год подтверждать. Есть тендер. Есть раз в год поверка тахографа. Есть страховка. Тут тоже. Конкурса не было. Есть новые правила. Валидатор. Вроде. Новые правила.
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