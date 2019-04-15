За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Матчи областного турнира проходили на стадионе «Затоболец» в райцентре Костанайского района с 9-го по 12 апреля. В первенстве приняли участие 10 команд - из Затобольска, Карабалыка, Узунколя, Федоровки, Мендыкаринского района, Лисаковска, Житикары и ДЮСШ футбола Костаная.
Команда ДЮСШ футбола Костаная (в оранжевом) обыграла команду Житикару со счетом 3:0 и вышла в финал / Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Победитель Кубка области поедет на чемпионат РК, который пройдет с 5-го по 15 августа в Шымкенте.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Если учитывать, что в районах нет футбольных полей, считаю, это здорово, что ребята вот так собираются со своими тренерами и приезжают, - ответил тренер ДЮСШ футбола Костаная Даурен ЖАТЕКОВ на вопрос "НГ" о том, как он оцениваете уровень юношеского футбола в области. - Думаю, детей такого возраста не всегда так легко собрать и сделать из них хорошую команду. Уровень их достаточно хорош, в каждой из команд есть перспективные спортсмены.
Команда Костаная стала чемпионом турнира и отправится на чемпионат РК в Шымкент / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
На пути чемпионству в полуфинале команда Костаная обыграла житикаринцев - 3:0. Счёт внушительный, но игра не казалась такой уж однозначной и легкой победы тут ждать не пришлось. Житикаринцы держали оборону, огрызались. В каждом тайме продолжительностью по 25 минут юные звезды футбольных полей показали и финты, и комбинации.
В финале костанайцы обыграли команду Лисаковска, которая заняла 2 место. Бронза взяла команда Житикари.
Команда Житикары пропускает гол от костанайцев / Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Лучшим вратарем турнира был назван Данил Фольверт из Костаная, лучшим защитником Данил Жук из Лисаковска, лучшим полузащитником - костанаец Данияр Маликов, лучшим нападающим - житикаринец Даулет Имамбаев.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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