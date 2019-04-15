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Vital
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Ксения, ваш коллега журналист и ведущий нтв Норкин(место встречи) за дело в мазал хохлу? Вы же не задавали такой неудобный вопрос местным.
15.04.19 23:18
Vital
Будущие психологи и сотрудники библиотеки поздравили костанайцев с казахстанским Днем влюбленных
Вчера куртку обновил ребенку. Ростет блин. Хочет быть в теме, среди ровестников. Короче у меня тоже был флеш-моб так сказать. После работы собираемся с мужем отмечать, - сообщила нам девушка по...
15.04.19 22:58
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Там и фото было. Я ещё скопировал на память.
15.04.19 22:44
Vital
За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае
Не понял. Мой был на соревнованиях. Его фамилию, то есть мою напечатали в газете районой. Надо уточнить. Может там по годам разный был финал.
15.04.19 22:43
Vital
1,7 млрд тенге в Костанайской области перераспределили в пользу ремонта дорог и увеличение зарплат
Fasd: Есть ТО раз в год. Есть всякие лицензии которые нужно раз в год подтверждать. Есть тендер. Есть раз в год поверка тахографа. Есть страховка. Тут тоже. Конкурса не было. Есть новые правила....
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За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди юношей 2005 г. р. и младше прошло в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

15 апреля 2019, 16:15 |  Спорт

Матчи областного турнира проходили на стадионе «Затоболец» в райцентре Костанайского района с 9-го по 12 апреля. В первенстве приняли участие 10 команд - из Затобольска, Карабалыка, Узунколя, Федоровки, Мендыкаринского района, Лисаковска, Житикары и ДЮСШ футбола Костаная.

Команда ДЮСШ футбола Костаная (в оранжевом) обыграла команду Житикару со счетом 3:0 и вышла в финал / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победитель Кубка области поедет на чемпионат РК, который пройдет с 5-го по 15 августа в Шымкенте.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Если учитывать, что в районах нет футбольных полей, считаю, это здорово, что ребята вот так собираются со своими тренерами и приезжают, - ответил тренер ДЮСШ футбола Костаная Даурен ЖАТЕКОВ на вопрос "НГ" о том, как он оцениваете уровень юношеского футбола в области. - Думаю, детей такого возраста не всегда так легко собрать и сделать из них хорошую команду. Уровень их достаточно хорош, в каждой из команд есть перспективные спортсмены.

Команда Костаная стала чемпионом турнира и отправится на чемпионат РК в Шымкент / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

На пути чемпионству в полуфинале команда Костаная обыграла житикаринцев - 3:0. Счёт внушительный, но игра не казалась такой уж однозначной и легкой победы тут ждать не пришлось. Житикаринцы держали оборону, огрызались. В каждом тайме продолжительностью по 25 минут юные звезды футбольных полей показали и финты, и комбинации.

В финале костанайцы обыграли команду Лисаковска, которая заняла 2 место. Бронза взяла команда Житикари.

Команда Житикары пропускает гол от костанайцев / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Лучшим вратарем турнира был назван Данил Фольверт из Костаная, лучшим защитником Данил Жук из Лисаковска, лучшим полузащитником - костанаец Данияр Маликов, лучшим нападающим - житикаринец Даулет Имамбаев.

 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ Vital
Re: За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял. Мой был на соревнованиях. Его фамилию, то есть мою напечатали в газете районой. Надо уточнить. Может там по годам разный был финал.
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§ Vital
Re: За путевку в Шымкент - первенство области по футболу среди...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7497
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там и фото было. Я ещё скопировал на память.
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