«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах

Министр образования Куляш Шамшидинова в ходе пресс-конференции в правительстве рекомендовала проводить выпускные вечера в школах, передает NUR.KZ.

Куляш Шамшидинова / Фото: сайт акимата Алматинской области

«Вообще этот вопрос из в года в год поднимается. Есть хорошая традиция, когда выпускные проводятся на базе школ, где, действительно, идет разговор между учителем и учеником, между выпускниками школ.

Но, к сожалению, в последнее время идет гонка - кто где будет проводить. Я бы сказала вот так. Во-первых, выпускные вечера должны проходить в том же формате, как обычно делали наши родители, мы сами. Чтобы это было, действительно, прощание со школой», - сказала она.

Самое главное, по ее словам, и родители, и школа должны обратить внимание на безопасность детей.

«Мы предлагаем и считаем, что они должны проводиться только в рамках школы, только на территории школы, без всяких излишеств. Никому лишние застолья не нужны, никому слишком дорогие платья не нужны.

Выпускной вечер делается не для того, чтобы наряды показывать и состязаться друг с другом, это должна быть душевная встреча детей и хорошая встреча родителей. Может что-то не договорили», - указала она.