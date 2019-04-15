Форум
Vital
«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах
Как хотят так и пусть проводят выпускной, че вмешиваться. Девчата хотят показать свои красивые платья и причёски. Парни хотят пока девчата под градусом, закадрить самую красивую. ;-)
15.04.19 15:45
arman_kst
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Перед ж.д. путями надо остановится и посмотреть по сторонам, обычно знак висит СТОП - движение без остановки запрещено [Исправлено: arman_kst, 15.04.2019 - 14:36]
15.04.19 14:34
Маркс
Гаишники из Рудного....
таноми52: Забей на всё, не падай низко Будь смелым, радуйся,мечтай! Не принимай всё слишком близко, Да и вообще не принимай. Господь взял отпуск и уехал, А на молитвы от людей Он записал в...
15.04.19 14:23
Vital
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
15.04.19 13:55
Сергей_я
Ваши вопросы редакции и сообществу
С погодой что-то не так на сайте? Не работает, не показывает, переходишь по ссылке 15 апреля 2019, Прогноз на 10 дней и там тоже пусто. Если не ошибаюсь уже не первую неделю это.
15.04.19 13:53
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах

15 апреля 2019, 14:47 |  Государство

Министр образования Куляш Шамшидинова в ходе пресс-конференции в правительстве рекомендовала проводить выпускные вечера в школах, передает NUR.KZ.

Куляш Шамшидинова / Фото: сайт акимата Алматинской области

«Вообще этот вопрос из в года в год поднимается. Есть хорошая традиция, когда выпускные проводятся на базе школ, где, действительно, идет разговор между учителем и учеником, между выпускниками школ.

Но, к сожалению, в последнее время идет гонка - кто где будет проводить. Я бы сказала вот так. Во-первых, выпускные вечера должны проходить в том же формате, как обычно делали наши родители, мы сами. Чтобы это было, действительно, прощание со школой», - сказала она.

Самое главное, по ее словам, и родители, и школа должны обратить внимание на безопасность детей.

«Мы предлагаем и считаем, что они должны проводиться только в рамках школы, только на территории школы, без всяких излишеств. Никому лишние застолья не нужны, никому слишком дорогие платья не нужны.

Выпускной вечер делается не для того, чтобы наряды показывать и состязаться друг с другом, это должна быть душевная встреча детей и хорошая встреча родителей. Может что-то не договорили», - указала она.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.04.19 13:13 Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
15.04.19 12:54 Газификация Костанайской области пока не позволяет экономить на угле
15.04.19 12:34 Ситуацию с расформированием костанайских колледжей прокомментировали в управлении образования
15.04.19 10:31 "Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы
15.04.19 10:22 На внеочередные выборы президента из резерва Правительства выделят 9,4 млрд тенге
14.04.19 17:06 "Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на первое место в КПЛ-2019
14.04.19 13:55 В каком возрасте казахстанцам нужно получать прививки
14.04.19 12:22 Ограбили магазин "Светофор" в Костанае
14.04.19 10:44 WhatsApp запускает новый режим
14.04.19 09:14 Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: «Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хотят так и пусть проводят выпускной, че вмешиваться. Девчата хотят показать свои красивые платья и причёски. Парни хотят пока девчата под градусом, закадрить самую красивую. ;-)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 211
Пользователей: 2
Всего: 213

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх