«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах
Министр образования Куляш Шамшидинова в ходе пресс-конференции в правительстве рекомендовала проводить выпускные вечера в школах, передает NUR.KZ.
Куляш Шамшидинова / Фото: сайт акимата Алматинской области
«Вообще этот вопрос из в года в год поднимается. Есть хорошая традиция, когда выпускные проводятся на базе школ, где, действительно, идет разговор между учителем и учеником, между выпускниками школ.
Но, к сожалению, в последнее время идет гонка - кто где будет проводить. Я бы сказала вот так. Во-первых, выпускные вечера должны проходить в том же формате, как обычно делали наши родители, мы сами. Чтобы это было, действительно, прощание со школой», - сказала она.
Самое главное, по ее словам, и родители, и школа должны обратить внимание на безопасность детей.
«Мы предлагаем и считаем, что они должны проводиться только в рамках школы, только на территории школы, без всяких излишеств. Никому лишние застолья не нужны, никому слишком дорогие платья не нужны.
Выпускной вечер делается не для того, чтобы наряды показывать и состязаться друг с другом, это должна быть душевная встреча детей и хорошая встреча родителей. Может что-то не договорили», - указала она.
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«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах
Как хотят так и пусть проводят выпускной, че вмешиваться. Девчата хотят показать свои красивые платья и причёски. Парни хотят пока девчата под градусом, закадрить самую красивую. ;-)
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Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
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